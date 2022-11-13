Bursa’da tırın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü
Haberler Gündem

Bursa’da tırın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü

Bursa’nın Gemlik ilçesinde tırın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Mehmet Kaydı idaresindeki 16 BCT 77 plakalı hurda yüklü tır, Gemlik Küçük Sanayi Sitesi Kavşağı otoyol girişinde şarampole devrildi.

Kazayı fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücü Kaydı ile Emre Eker’i sıkıştıkları araçtan çıkardı.

Sağlık ekipleri tarafından Gemlik Devlet Hastanesine kaldırılan Kaydı ve Eker, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaydı ve Eker’in cenazeleri Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. (AA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Taksim’de yoğun güvenlik önlemi

Taksim’de yoğun güvenlik önlemi

Ali Babacan, Kadıköy’de kadına şiddete karşı yürüdü

Ali Babacan, Kadıköy’de kadına şiddete karşı yürüdü

Öztrak: Sefil; Dünyanın bildiğini, muhalefet söyleyince horozlanıp sövendir

Öztrak: Sefil; Dünyanın bildiğini, muhalefet söyleyince horozlanıp sövendir

Bursa’da tırın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü
Gündem