Bursa’da tefeci operasyonunda 3 tutuklama

Bursa’da tefecilere yönelik operasyonda yakalanıp, gözaltına alınan 4 kişiden, 1’i kadın 3 şüpheli tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri ihbar üzerine, çok sayıda kişiye faiz karşılığı borç para vererek, tefecilik yaptığı tespit edilen 1’i kadın, 4 şüpheliyi takibe aldı. Milyonlarca lira haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen şüphelilere yönelik, geçen salı günü eş zamanlı operasyon düzenlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki operasyonda Y.G. (67), M.G.T. (46), S.D. (38) ve U.G. (46) isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda çok sayıda senet, ajanda ve borçluların isimlerinin yazdığı not kağıtları ele geçirildi.

Emniyetteki sorgularının ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.G., M.G.T. ve S.D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, U.G. isimli şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)