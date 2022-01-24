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Sokaklar kayak pistine döndü: Poşet ve tepsilerle kaydılar

Bursa’da kar yağışı sebebiyle sokakları kayak pistine çeviren mahalle sakinleri, kızaklarla, leğenlerle, poşetlerle hatta baklava tepsileriyle eğimli sokaklarda kayarak karın tadını çıkardı.

Bursa’da kar yağışı etkisini sürdürürken, kar sevincini yaşayan mahalle sakinleri gece geç saatlere kadar sokaklarda kar topu oynayıp, kızaklarla kayarak karın keyfini sürdü. Eğimli sokak aralarını adeta kayak pistine çeviren gençler kızaklarla, poşetlerle, minderlerle hatta baklava tepsileri ve leğenlerle kayarak gönüllerince eğlendi. Zaman zaman ufak kazalarında yaşandığı kızak keyfinde renkli görüntüler ortaya çıktı.

Uzun süredir Bursa’ya böylesine kar yağmadığını belirten gençler, yağıştan çok memnun olduklarını ve saatlerdir kızakla kaymanın keyfini sürdüklerini ifade ettiler. (İHA)

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