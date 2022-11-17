Bursa’da sahte içki zehirlenmesinde ölü sayısı 6’ya çıktı

Bursa’da sahte içkiden ölenlerin sayısı 6’ya yükselirken 6 kişinin tedavisi ise devam ediyor. Bursa Cumhuriyet Savcılığı’nca başlatılan soruşturma devam ediyor.

Yıldırım ilçesinde 14 Kasım’da sahte içki içtikten sonra rahatsızlanan Şakir Çelik (56), Erol Oktay (56), Necip Cece, Fuat İşcen, Kamil Cihat İ. (51), Murat K. (56), Bülent D. (44), Ramazan Ç. (48), Fatih U., Suriyeli Basem M., Celal T., Erhan S., Mahmut Akça ve M.A. ambulanslarla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma ve Çekirge Devlet hastanelerine kaldırıldı. Ancak Şakir Çelik, Erol Oktay, Necip Cece ve Fuat İşçen, yaşamını yitirdi.

Hastanede tedavileri süren 10 kişiden Mahmut Akça da dün gece saatlerinde hayatını kaybetti. Fatih U. ile Murat K. taburcu edilirken, tedavilerine devam edilen 7 kişiden 2’sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

1 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Bursa’da sahte içkinden zehirlenip hastaneye kaldırılan ve durumu ağırlaşan 1 kişi daha hayatını kaybetti. Bursa’da sahte içkiden ölenlerin sayısı 6’ya yükselirken 6 kişinin tedavisi ise devam ediyor. Bursa Cumhuriyet Savcılığı’nca başlatılan soruşturma devam ediyor. (DHA)