Bursa’da kumar baskını; 8 kişiye ceza
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Bursa’da kumar baskını; 8 kişiye ceza

Bursa’da, polis ekiplerince kumar oynanan 2 kıraathaneye yapılan baskında 8 kişiye toplam 12 bin 733 lira ceza kesildi, iş yeri sahibine işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi ilçesi Demirtaşpaşa Mahallesi ile Kuruçeşme Mahallesi’ndeki iki kıraathanede kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekiplerin yaptığı baskında 8 kişi kumar oynarken yakalandı. Masada bulunan oyun kağıtlarına ve paralara el koyan polis ekipleri, kumar oynadığı tespit edilen şüphelilere toplamda 12 bin 733 TL para cezası uyguladı. İş yeri sorumlularından H.E. aranması da olan M.Ş. hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan işlem yapıldı. (DHA)

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