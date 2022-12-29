Bursa’da IŞİD operasyonu: 16 gözaltı

Bursa’da terör örgütü IŞİD’e yönelik düzenlenen operasyonda Suriye, Irak ve Azerbaycan uyruklu 16 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri, IŞİD terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucu Suriye ve Irak’ta IŞİD silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 16 şüpheliyi tespit etti. Irak, Suriye ve Azerbaycan uyruklu şüpheliler, şafak vakti adreslerine düzenlenen eş zamanlı baskınlarla gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)