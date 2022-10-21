Bursa’da dinlenme tesislerinden mazgal çalan şüpheli yakalandı

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde, dinlenme tesislerinin girişlerindeki mazgalları çaldığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Orhangazi Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeden geçen otoyolda yaşanan mazgal hırsızlığı olaylarının artması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaklaşık 2 ayda özellikle dinlenme tesislerinin girişlerinden toplam değeri 1 milyon lira olan 17 mazgalın çalındığını belirledi.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, tırla gezerek mazgalları çaldığı öne sürülen şüpheli S.Ş’yi (41) takibe aldı.

Hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan ve mazgalları uyuşturucu parası için çaldığı öne sürülen S.Ş, otoyolda yapılan çalışma sonucu yakalandı.

Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (AA)