Bursa’da çimento yüklü kamyon devrildi : 1 ölü
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Bursa’da çimento yüklü kamyon devrildi : 1 ölü

Bursa’da çimento yüklü kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kaza sonrası sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, İznik ilçesi Derbent Mahallesi Yenişehir-İznik karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.N.Ç (29) idaresindeki 34 ZV 8322 plakalı çimento yüklü kamyon, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazayı görenler durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri kamyondan dışarı fırlayan sürücüye yaptığı kontrollerde hayatını kaybettiğini belirledi. M.N.Ç.’nin cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. (İHA)

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