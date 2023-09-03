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Bursa’da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Bursa’nın Mudanya ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Bursa kent merkezi ile Mudanya arasında tepelik alanda kırsal Göynüklü Mahallesi yakınında, dün saat 16.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, havadan ve karadan müdahalede bulunuldu.

Çok sayıda arazöz, iş makinesi, itfaiye araçları ve orman işçilerinin çalışmalarıyla yangın, kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, yaptığı açıklamada, yangının tamamen kontrol altına alındığını belirtti. Demirtaş, yangından 25 hektar alanın etkilendiğini de kaydetti. (AA)

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Bursa’da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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