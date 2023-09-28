Bursa’da avlanması yasak 5,5 ton kum şırlanı ele geçirildi

Bursa’nın Mudanya ilçesinde yapılan denetimde, yasak alandan toplandığı belirlenen 5,5 ton kum şırlanı ele geçirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Zeytinbağı (Tirilye) Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla ilçeye bağlı Eğerce ve Mesudiye mahallelerinde, yasak alanda kum şırlanı denetimi yapıldı.

Ekipler, yaptıkları denetimde yasak olmasına rağmen denizden el direci yardımıyla kum şırlanı çıkarıldığını tespit edildi. Yasak avcılık yapan 6 kişi hakkında Su Ürünleri Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince her birine 5 bin 628 lira olmak üzere toplam 33 bin 768 lira idari para cezası uygulandı.

​Denizden çıkarılan ve piyasa değeri yaklaşık 275 bin lira olan 5 bin 500 kilogram kum şırlanı, piyasa değerleri 105 bin lira olan 35 el direci ve 10 bin lira olan 2 dalış takımı ele geçirildi.

Ele geçirilen el direçleri ve dalış takımları, imhası için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince teslim alındı.

Canlı kum şırlanları ise denize geri bırakıldı.

(AA)