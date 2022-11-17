Bursa’da arazide çıkan yangın, çalılıklara sıçradı

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde arazide çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyüp, anızlı tarlalarla çalılıklara sıçradı. Yangına, çok sayıda ekibin müdahalesi sürüyor.

Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi’nde öğle saatlerinde boş arazide yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler, kısa sürede anızlı tarlalar ile çalılıklara sıçradı. Kullanılmayan barakaların da bulunduğu alandaki yangına, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Dumanların çevre semtlerden görüldüğü yangın için bölgeye itfaiye araçları ile Orman Bölge Müdürlüğünden araçlar takviye olarak gönderildi. Yaklaşık 10 itfaiye aracı ve su tankerleriyle müdahale edilen alevlerin yerleşim yerlerini tehdit etmediği öğrenildi.

Yangını söndürme çalışmaları sürüyor. (DHA)