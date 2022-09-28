Bursa’da ağaç kökünden söküldü: 3 otomobilin üzerine devrildi
Bursa’da kökünden sökülen ağaç, park halindeki 3 otomobilin üzerine devrildi. Olayda can kaybı yaşanmazken, 3 araçta hasar meydana geldi.
Olay, saat 04.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi, Duaçınarı Mahallesinde meydana geldi. 1nci Kuyu Sokakta otopark olarak kullanılan arsada bulunan ağaç, kökünden kuruyarak park halinde bulunan 3 otomobilin üzerine devrildi. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ağacı kaldırarak otomobilleri kurtardı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)
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