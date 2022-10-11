Bursa’da 7 hırsızlık olayının zanlısı tutuklandı
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Bursa’da 7 hırsızlık olayının zanlısı tutuklandı

Bursa’da farklı zamanlarda meydana gelen 7 ayrı hırsızlık olayının zanlısı yakalandı.

Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede 7 farklı zamanda meydana gelen hırsızlık olaylarını inceledi.

Polis ekipleri, incelenen parmak izleri ve araştırmaların ardından, hırsızlık suçlarını A.D’nin (22) işlediğini tespit etti.

A.D, Cumhuriyet savcılığının talimatıyla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.D, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.  (AA)

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