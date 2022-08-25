Bursa’da 4 kişi sele kapıldı, ekipler kurtardı

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde sağanak yağmur sonrası oluşan sele 4 kişi kapıldı. Ekiplerin yardımı ile kurtarılan kişiler hastaneye kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay, Orhangazi’ye bağlı Kırsal Paşapınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sağanak yağmurun ardından oluşan sel sularına 4 kişi kapıldı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin ve mahalle sakinlerinin yardımı ile kurtarılan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası bölgeye gele Orhangazi Kaymakamı Süleyman Özçakıcı incelemelerde bulundu.

Sele kapılan vatandaşların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ekiplerin müdahalesinin ardından kapanan yol tekrar trafiğe açıldı. Orhangazi Kaymakamı Süleyman Özçakıcı, “Hasar tespit çalışmalarına başlatıldı, yağışların devam etmesi ihtimaline karşı bütün ekiplerimizle birlikte gerekli tedbirleri alıyoruz. Sele kapılan vatandaşımız kurtarılarak sağlık kuruluşlarına sevk edildi” dedi. (İHA)