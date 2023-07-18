Bursa’da, 3 katlı binadan 4 kamyon çöp çıkarıldı
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Bursa’da, 3 katlı binadan 4 kamyon çöp çıkarıldı

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde, 3 katlı binadan 6 saatte 4 kamyon dolusu çöp çıkartıldı.

Hurdacılık yapan İsmet D.’nin (61) yaşadığı 3 katlı binadan kötü kokular gelince mahalleli, şikayetçi oldu. İhbar sonrası belediye ekipleri, Fatih Mahallesi 2’nci Karahan Sokak’taki binaya gitti. Savcılık izni ile binaya giren ekipler, kapıyı açtıklarında çöplerle karşılaştı.

Ekipler, 6 saatte 4 kamyon dolusu çöp çıkardı. Binadaki temizlik çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

(DHA)

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