Bursa’da, 3 katlı binadan 4 kamyon çöp çıkarıldı
Bursa’nın Osmangazi ilçesinde, 3 katlı binadan 6 saatte 4 kamyon dolusu çöp çıkartıldı.
Hurdacılık yapan İsmet D.’nin (61) yaşadığı 3 katlı binadan kötü kokular gelince mahalleli, şikayetçi oldu. İhbar sonrası belediye ekipleri, Fatih Mahallesi 2’nci Karahan Sokak’taki binaya gitti. Savcılık izni ile binaya giren ekipler, kapıyı açtıklarında çöplerle karşılaştı.
Ekipler, 6 saatte 4 kamyon dolusu çöp çıkardı. Binadaki temizlik çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
(DHA)
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