Bursa’da 200 yıllık çınar, caddeye devrildi
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Bursa’da 200 yıllık çınar, caddeye devrildi

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde çınar ağacının yola devrilmesi ulaşımı aksattı.

Altıparmak Caddesi’nde bulunan ve yaklaşık 200 yıllık olduğu tahmin edilen çınar ağacı, yola devrildi.

Çift şeritli yol, ağacın yolu kapatması nedeniyle ulaşıma kapandı.

Polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, itfaiye ekipleri de ağacı yoldan kaldırmak için çalışma başlattı.

Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından dalların kenara alınmasıyla yol trafiğe açıldı.

Taksi şoförü Celal Erbaşlar, gazetecilere, ağacın bir anda devrildiğini söyledi.

Kimsenin yaralanmadığını ifade eden Erbaşlar, “İnsanların yoğun olduğu dönemde de bu olay olabilirdi.” dedi.

(AA)

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