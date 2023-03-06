Bursa Valiliği’nden olaylı maça ilişkin açıklama!

Bursa Valiliği, bugün oynanan Bursaspor-Amedspor maçında yaşanan şiddet olaylarının ardından 7 kişinin gözaltına alındığını ve kamu görevlisi üç güvenlik yöneticisinin görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Bugün oynanan Bursaspor-Amedspor maçında, Bursaspor taraftarları, 1990’lı yıllarda JİTEM ve faili meçhul cinayetlerle özdeşleşen ‘Beyaz Toros’ ve ‘Yeşil’ kod adlı Mahmut Yıldırım posteri açtı ve sahaya tribünlerden yabancı cisim atıldı. Bursa Valiliği yaptığı yazılı açıklama ile 7 kişinin gözaltına alındığını ve 3 kamu görevlisinin görevlerinden uzaklaştırılarak haklarında soruşturma başlatıldığını bildirdi. Valilik tarafından bu akşam yapılan yazılı açıklama şöyle:

“05.03.2023 tarihinde saat 14:00’de ilimizde oynanan TFF 2. Lig Bursaspor-Amedspor maçı ile ilgili olarak; İlimizde icra edilen tüm sportif faaliyetlerde alınacak tedbirler etkinliğin yoğunluğu ve izleyici kapasitesi ile orantılı olarak müsabaka öncesi ve sonrasını kapsayacak şekilde planlanmakta ve uygulanmaktadır.

“ŞU ANA KADAR 7 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTIR”

Bugünkü maçta yaşanan olaylarla ilgili olarak; sorumlu kamu görevlisi 3 güvenlik yöneticisi görevden uzaklaştırılmış ve haklarında soruşturma başlatılmıştır. Pankart açma olayına karışan ilgililer hakkında teşhis, tespit ve yakalama çalışması ile maç sonunda soyunma odasında gerçekleşen darp olayına ilişkin ise sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde adli işlem başlatılmıştır. Bu kapsamda şu ana kadar 7 kişi gözaltına alınmıştır.” (ANKA)