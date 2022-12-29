Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre Bursa Uludağ Üniversitesi’ne Öğretim Görevlisi alınacak.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Bursa Uludağ Üniversitesi “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup başvuruların ilgili Birimlere şahsen veya posta yoluyla yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İnternetten yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

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