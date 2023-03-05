Bursa Uludağ Üniversitesi 4/B sözleşmeli personel alıyor
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Bursa Uludağ Üniversitesi 4/B sözleşmeli personel alıyor

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilana göre Bursa Uludağ Üniversitesi sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre: Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara” göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca, giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere Üniversitemiz birimlerinde (tüm ilçeler dâhil) görevlendirilmek üzere 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 78 (yetmiş sekiz) adet sözleşmeli personel yerleştirmesi yapılacaktır.

Adayların bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 (On beş) gün içerisinde başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir.

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