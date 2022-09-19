Bursa Teknik Üniversitesi öğretim üyesi ve araştırma görevlisi alacak
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Bursa Teknik Üniversitesi öğretim üyesi ve araştırma görevlisi alacak

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre öğretim üyesi ve araştırma görevlisi alımı yapılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Üniversitemiz birimlerine 657 sayılı Kanunun 48 inci, 2547 sayılı Kanunun 31 ve 50/d maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav
ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin ilgili hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi ile Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Başvuracak adayların ilgili mevzuatta ve ilanda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. İlanda belirtilen bilgiler kadro ilanına başvurmak için asgari koşul olup kadroya atanma hakkını sağlamaz. İlan olunur.

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Bursa Teknik Üniversitesi öğretim üyesi ve araştırma görevlisi alacak
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