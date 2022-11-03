Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre Bursa Teknik Üniversitesi’ne öğretim üyesi alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Bursa Teknik Üniversitesi aşağıda belirtilen birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkarılan ilgili yönetmelik hükümleri ve “Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi” doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi ilanın Resmî Gazetede yayımlandığı tarih itibariyle başlar 15. günün mesai saati bitiminde sona erer.

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