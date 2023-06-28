Burkina Faso’da terör saldırısı: 34 kişi hayatını kaybetti
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Burkina Faso’da terör saldırısı: 34 kişi hayatını kaybetti

Burkina Faso’nun kuzeyinde düzenlenen terör saldırısında 34 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen silahlı kişiler, Centre-Nord bölgesindeki askeri birliğe saldırı düzenledi.

Olayda 31 asker ve 3 gönüllü milis hayatını kaybetti, 40 terörist etkisiz hale getirildi.

Burkina Faso’da 2015’te patlak veren güvenlik krizi sonucu 2 milyondan fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Hükümet verilerine göre bu kişilerden yalnızca 120 bini evlerine geri dönebildi.

Başbakan Apollinaire Joachimson Kyelem de Tambela, mayıs ayında yaptığı bir konuşmada, ülke topraklarının yüzde 65’inin devlet kontrolünde olduğunu söylemişti.

(AA)

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