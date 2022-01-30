Burhaniye Belediye Başkanlığı taşınmaz kiraya veriyor

Burhaniye Belediye Başkanlığı’na ait 1 adet işyeri 3 yıl süreyle kiraya verilecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Burhaniye Belediye Başkanlığına ait yukarıdaki tabloda özellikleri belirtilen 1 adet işyeri vasfındaki taşınmazın Belediye Encümeninin 25/01/2022 tarih ve 2022/55 sayılı kararı doğrultusunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45.maddesi çerçevesinde açık arttırma usulü ile 3 yıl süreli olarak kiralama ihalesi yapılacaktır.

Burhaniye Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 08/02/2022 Salı günü saat 10:00’da Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ…