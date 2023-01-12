Burhan Çaçan hayatını kaybetti

“Çakmak Çakmağa Geldik”, “Ayaz Geceler” ve “Neden Geldim İstanbul’a” adlı eserlerin de aralarında olduğu çok sayıda unutulmaz albüme imza atan Türk halk müziği sanatçısı ve oyuncu Burhan Çaçan 63 yaşında vefat etti.

Ağrı’nın Eleşkirt ilçesinde 1960’ta dünyaya gelen sanatçı, evinde hayatını kaybetti.

Sanatçı Seher Dilovan, Çaçan’ın vefatını, sosyal medyada yaptığı, “Değerli meslektaşım, halk müziği sanatçısı Burhan Çaçan hayata gözlerini yummuş. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı dilerim.” sözleriyle duyurdu.

TRT Erzurum Radyosunun 1978’de açtığı amatör sesler yarışmasını kazanarak müzik dünyasına adım atan sanatçı, 1981’de “Sefa Geldin” adlı ilk albümünü çıkardı. Sanatçı daha sonra “Kızlar Çıktı Çayıra”, “Deh Deyin Kızlar”, “Ben Yarime Neler Alayım”, “İpek Mendil”, “Memik Oğlan”, “Ayaz Geceler”, “Yağ Yağmur”, “Vurun Dalgalar”, “Sen Nerdesin- Kış”, “Damla Damla”, “Senden Sonra”, “Çakmak Çakmağa Geldik”, “Mevlüt ve İlahiler”, “Neden Geldim İstanbul’a”, “Beni Anneme Götürün”, “Unutulmayanlar 1”, “Namussuz Ayrılık”, “İlahiler 99”, “Alınyazım”, “Türküleri Özledim”, “Gecenin Yarısı”, “Sus Dinle”, “Yalan”, “Sabaha Kadar”, “Zor Akşamlar”, “Bu Gece” ve “Bu da mı Yalan” adlı albümleri müzikseverlerle buluşturdu.

Burhan Çaçan ayrıca “Makber”, “Ağlama Yavrum”, “Yetim Cemo”, “Her Yer Karanlık”, “Ayaz Geceler” ve “Yağ Yağmur” adlı filmlerde de rol aldı. (AA)