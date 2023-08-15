Burdur’da taksiciler gelen zamlar için eylem yaptı

Burdur’da taksiciler akaryakıta yapılan zamları protesto etti. Taksiciler adına konuşan Levent Yiğit, “Son dönemlerde özellikle başta akaryakıt, motorlu taşıtlar vergisi, araç trafik sigortaları ve buna benzer sayabileceğimiz birçok kalemde yüzde 300 civarında zamlarla karşı karşıya kaldık. Geçen sene 3 bin lira ile 4 bin liraya yaptırdığımız trafik sigortaları bu sene karşımıza 15-16 bin lira civarında geldi. SGK ve BAĞ-KUR primlerimiz had safhada arttı” dedi.

Burdur’da taksiciler akaryakıta yapılan zamları protesto etmek için kontak kapatma eylemi yaptı. Burdur Otogarında toplanan taksiciler, Şeker meydanına kadar konvoy yaparak zamları protesto etti. Zamlardan etkilendikleri için zor durumda olduklarını belirten taksiciler BAĞ-KUR, SGK, trafik sigortaları gibi konularda destek beklediklerini ifade ettiler.

“YÜZDE 300 CİVARINDA ZAMLARLA KARŞI KARŞIYA KALDIK”

Toplanan taksiciler adına konuşma yapan Levent Yiğit şunları söyledi:

“Taksicilik; müşterisinin canını, namusunu, malını teslim ettiği dünya genelinde tek meslek dalı. Biz de bu itibar ve gururla Burdurlu hemşehrilerimize yıllardır hizmet veriyoruz. Son dönemlerde özellikle başta akaryakıt, motorlu taşıtlar vergisi, araç trafik sigortaları ve buna benzer sayabileceğimiz birçok kalemde yüzde 300 civarında zamlarla karşı karşıya kaldık. Geçen sene 3 bin lira ile 4 bin liraya yaptırdığımız trafik sigortaları bu sene karşımıza 15-16 bin lira civarında geldi. SGK ve BAĞ-KUR primlerimiz had safhada arttı. Yapılandırmaya girsek de ya yapılandırmayı yatırmak zorunda kaldık, diğerini boş bırakmak zorunda kaldık. Borcumuz gün geçtikçe artmaya başladı.

“ARAÇLARIMIZIN YÜZDE 80’İNDE HACİZLER BULUNMAKTA”

Burdur genelinde ticari taksi sayısının nüfus oranına ve coğrafi yapısına göre çok fazla olması, müşteri potansiyelinin az olması bizleri biraz daha kazanç durumunda yok seviyeye kadar indirdi. 128 aracımızın yaklaşık yüzde 80’inde SGK ve BAĞ-KUR’dan kaynaklı ve vergi dairesinden kaynaklı hacizler bulunmakta. Meslektaşlarımızın çoğu bu konudan dolayı mustarip ve her gün korku içerisinde aracım bugün bağlanacak mı, bağlanmayacak mı diye. Burdur taksicileri olarak devlet yetkililerinden talebimiz nasıl ki işçi ve memurlara enflasyon oranında zam verildiyse biz küçük esnaflara da ama BAĞ-KUR, ama SGK, ama trafik sigortaları konularında desteklemelerini istiyoruz.

“GEÇİMLERİNİ SAĞLAYABİLMEK İÇİN BU MESLEĞE İHTİYACIMIZ VAR”

Meslektaşlarım adına Burdur Belediye Başkanımız ve Meclis üyelerimize teşekkür ediyoruz. İçerisinde bulunduğumuz afaki durumu göz ardı etmediler, bizleri desteklediler. Bugün itibariyle Burdur Belediye meclisinden talep etmiş olduğumuz zam onaylandı. Kendilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Meslektaşlarımız adına Belediye Başkanımızdan da bir talebimiz var. Nüfus oranının az olması, coğrafi yapısının düşük ve dar olması ve taksi sayısının fazla olmasından dolayı bizler çok zorluk çekmekteyiz. Yeni plakalar, yeni duraklar açılmasını istemiyoruz çünkü açılacak her plaka ya da durak faaliyet gösteren meslektaşlarımızın bir adım daha geriye gitmesine sebep oluyor. Bizler bugün sadece akaryakıttan ibaret değiliz. Ticari taksicilere müşterileri böyle bir serzenişte bulunuyor ne kadar yakar ne kadar gider. Sadece akaryakıtlarla bir bağlantımız yok. Hepimizi bağlayan konularda yedek parçada, MTV’de, Belediyeye yatırmış olduğumuz yer işgaliye paralarında çok çok yüksek miktarlarda zamlarla karşı karşıya kaldık. Burdur halkımızdan meslektaşlarımız adına özür diliyoruz. Çünkü bir zam talebinde bulunmak zorunda kaldık. Hepimiz birer aile bireyiyiz, hepimiz bir aile reisiyiz, çocuklarımız okuyor. Bunların geçimlerini sağlayabilmek için bu mesleğe ve mesleği icra etmeye ihtiyacımız var.”

“ZAMLARDAN DOLAYI GELİRLERİMİZ GERİLEDİ”

Burdurlu taksici Nasuh Mutlu Çelik ise, “Bugün eylem yapma sebebimiz akaryakıta gelen zamlar ve afaki rakamlar. Ondan dolayı gelir seviyemiz baya bir geriledi. Akşama kadar çalışıp akşam evimize giderken yakıt alıyoruz, cebimizde para kalmıyor. Bu zamlardan mustaribiz. Sadece akaryakıt değil MTV’ye gelen zamlar, trafik sigortalarına gelen zamlar, SGK ödemelerine gelen zamlar bizleri çok zorlar hale geldi. Sesimizi duyurmak için eylem yapmak istedik” dedi.

“TAKSİCİ ARKADAŞLAR EVLERİNE EKMEĞİ ZOR GÖTÜRÜYOR”

Burdurlu taksici Arif Özgür Durmaz ise, “Bugün burada 130 tane aracın toplanmasının sebebi tamamen mazot protestosu ve MTV’ye olan zamlar. Şu anda taksici arkadaşlar zaten zararına çalışıyor, evlerine zorla ekmek götürüyorlar. Arabaların yakıt giderleri acayip şekilde arttı. 1 ton mazot şu anda 39 bin lira civarında 40 bin lirayı buluyor. Zaten bizim 2 ayda harcamamız 40 bin lira. Toplam ciromuz da bununla eşit bir şekilde gidiyor. Durumlardan mustaribiz, devletimize isyandayız” diye konuştu.

(ANKA)