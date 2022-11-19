Burdur’da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Haberler Gündem

Burdur’da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Burdur’da alacak-verecek meselesi yüzünden çıktığı ileri sürülen silahlı kavgada, 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Burdur İstasyon Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde tartışma çıktı. İş yeri sahibi olduğu iddia edilen O.Ç. (36), tartışma yaşadığı Ş.A. (49) ile Ş.B.’yı (33) silahla vurarak yaraladı.

Yaralanan Ş.A., kendi iş yerini telefon ile arayarak yardım istedi. Daha sonra olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ş.A. ile Ş.B. ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Ş.B., hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Silahlı saldırıyı yapan O.Ç. ise emniyet ekipleri tarafından yakalanarak polis merkezine götürüldü.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. (ANKA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Taksim’de yoğun güvenlik önlemi

Taksim’de yoğun güvenlik önlemi

Ali Babacan, Kadıköy’de kadına şiddete karşı yürüdü

Ali Babacan, Kadıköy’de kadına şiddete karşı yürüdü

Öztrak: Sefil; Dünyanın bildiğini, muhalefet söyleyince horozlanıp sövendir

Öztrak: Sefil; Dünyanın bildiğini, muhalefet söyleyince horozlanıp sövendir

Burdur’da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Gündem