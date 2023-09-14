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Burdur’da iki grup arasındaki kavga

Burdur’da iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Meydanı’nda karşılaşan bir grup genç arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yabancı uyruklu Z.M. (17) bıçaklandı.

Olayın ardından kavga eden gruplar dağıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Bir süre sonra polis ekiplerince bulunan yaralı, 112 Acil Sağlık ekibince Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Göğsünden yaralanan gencin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan Z.M’yi bıçakla yaraladığı öne sürülen H.B.S. (18) de gözaltına alındı.

(AA)

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Burdur’da iki grup arasındaki kavga
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