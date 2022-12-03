Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 9 Öğretim Üyesi alıyor
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Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 9 Öğretim Üyesi alıyor

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’ne öğretim üyesi alınacak.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi çeşitli birimlerine, 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesine göre aşağıda belirtilen bölüm ve anabilim dallarına öğretim üyesi alınacaktır.

İlana müracaat edecek adaylar ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde başvuracaklardır.

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Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 9 Öğretim Üyesi alıyor
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