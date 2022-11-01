Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 6 Öğretim Görevlisi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31 Maddesi ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği” nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır.

SON BAŞVURU TARİHİ : 15.11.2022

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