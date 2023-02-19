Burada kalmasın!

Türkiye büyük bir sınav veriyor. Yaşanan depremler, hepimizin evine ateş gibi düştü. Türkiye, mağdurlara yardımcı olabilmek için tek yürek oldu. Futbol camiası, bu süreçte üzerine düşeni fazlasıyla yaptı, yapmaya da devam ediyor.

Trabzonspor-Basel maçında yıllarca unutulmayacak bir ortam oluştu. Başkanlar yan yana stattaydı, taraftarlar omuz omuza tribünde… Şenol Güneş Spor Kompleksi, sporun tanımına gerçek anlamda uyan bir maça sahne oldu. Peki, ligler başladığında aynı atmosfer sürebilecek mi? Kulüplerimiz, birlik olduğunda daha güçlü durabileceklerinin farkına vardı mı acaba? Yoksa birkaç hafta geçtikten sonra bu dostluk ortamı unutulup kısır tartışmalara geri mi döneceğiz?

‘Burada kalmayacak, bu dostluk hep sürecek’ yazmayı çok isterdim!

Yöneticiler, kendi hatalarını örtmek için hakemlere ve rakiplere sataşmayı bıraktığında…

Taraftarlar, rakiplerle uğraşmak yerine sadece kendi takımına destek verdiğinde…

Hakemler, birilerini kollamayı bırakıp futbol oyun kurallarını her takım için adil bir şekilde uyguladığında…

Federasyon, siyasi baskılardan sıyrılıp özgür bir şekilde tüm enerjisini ve imkanlarını futbolun gelişmesi için harcadığında…

Futbol, sadece sahada oynanan bir oyun olduğunda…

Ve tüm paydaşları futbola hak ettiği gerçek değeri verdiğinde…

Her şey daha güzel olacak…