Bunun adına iflas diyorlar!..

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Bey bu aralar yine çıkıp konuşacaktır…

Türkiye ekonomisinin nasıl uçtuğunu, enflasyonun nasıl da istikrarlı bir şekilde gerilediğini, halkımızın alım gücünün ne denli artma eğiliminde olduğunu, işçinin, memurun, emeklinin mutluluk ve sevinçten şıkır şıkır oynamanın eşiğinde olduğunu filan anlatacaktır zannımca!.. Ehh, ben de devletine, milletine karşı “sorumlu gazetecilik” görevimi yerine getirerek, bu şahane tabloyla ilgili son verileri paylaşayım dedim…

Örneğin, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Dairesi’nin (DİSK-AR), TÜİK tarafından açıklanan “Ağustos Dönemi Hane Halkı İşgücü Araştırması” verileriyle ilgili değerlendirme raporuna bir göz atalım…

“İşsizlik ve İstihdam” başlıklı rapora göre, son bir yılda işsizlik hızla artarken, istihdamdaki azalış vahim şekilde azalmış!.. Biliyorsunuz, bu yılın başında Berat Bey, 2.5 milyon kişiye iş yaratılacağını açıklamış, hepimiz büyük bir “inanmazlık” içinde pek sevinmiştik! Yılın sonunda ortaya şöyle bir tablo çıktı:

–Ağustos 2018’de TÜİK tarafından açıklanan mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsiz sayısı 3 milyon 666 bin iken, bu rakam Ağustos 2019’da 4 milyon 642 bine yükselmiş. Yani 976 bin kişi daha işsiz kalmış, iyi mi!..

Üstelik, bu yalnızca girizgah!.. İşin bir de “geniş tanımlı” hali var ki tam bir facia! Ne demek peki geniş tanımlı? TÜİK’in işsizden saymadığı işsizler demek, iş aramaktan bıkmış, vazgeçmiş milyonlar demek, stajyer ya da haftada birkaç saatten fazla çalışamayan insanlarımızın işi varmış gibi gösterilmesi demek…

–Hah onlarla birlikte işsiz sayısı bir yıl içinde 6 milyon 352 binden, 7 milyon 305 bine yükselmiş; yani 1 milyona yakın artmış!..

Hayırlara vesile olur mu bilemedim!

Ülkenin dörtte biri icralık!..

Pekii, gençlerde ve kadınlarda durum nasıl?..

Facia! Mevsim etkisinden arındırılmış genç işsiz oranı bir yıl içinde yüzde 6.6 puan artışla 27.3’e ulaşmış durumda. Bu ne demek peki? Artık durum dört gençten biri işsizden, 3 gençten biri işsiz pozisyonuna doğru koşturuyor demek!..

Kadınlarda durum daha da içler acısı; genç kadın işsizliği bir yıl içinde tam 8.2 puan artışla yüzde 34.6 ya yükselmiş vaziyette; yani her üç kadından biri işsiz güzel ülkemde!..

Tabii, durum böyle olunca, 2018 Ağustos ayında 28 milyon 230 bin olan istihdam sayısı da 28 milyon 68 bine gerilemiş oldu!.. Yani 82 milyon nüfuslu bir ülkenin yalnızca üçte biri çalışabiliyor. Yine üstelik, çalışanların üçte biri de kayıt dışı çalışıyor!..

–Ne kadar mutlu, müreffeh bir ülke

değil mi!..

Genel vaziyet böyle olunca ne oluyor peki? Çok basit; ülke nüfusunun dörtte birden fazlası, yani 21 milyon kişi icralarda sürünüyor demek!..

Bunların 1 milyon 200 binden fazlası da bu yılın Ocak-Ekim döneminde icra takibine alındı demek!..

–İşte bu yüzden yeni icra daireleri kurdela kesilerek açılıyor demek!..

Şimdi bekleyelim bakalım; çok sayın bakan bizlere ne anlatacak? Dış dünyada bunun adına “iflas” diyorlar, Bakan Bey’in masalı ne olacak acaba?

–Andersen masallarını tercih ederim; en azından mutlu sonla bitiyor!..

Bebeğe tek taş yüzük!..

Tabii, herkesi kendiniz gibi zannetmeyin sakın…

Bu ülkede 2-3 aylık bebeğe tek taş yüzük takan aileler de var!.. Daha geçen gün Ihlamur Kasrı’nda Berra isimli bebek için şaşaalı, tantanalı bir mevlid düzenlenmişti. Sosyal medya fenomeni Büşra Nur Çalar’ın mevlid sonunda bebeğine tek taş yüzük taktığı ve sosyal medyada paylaştığı iddia edildi!..

30 yaşında Sağlık Bakanlığı müşaviri olan Emin Söylemez ve eşi Büşra Hanım’ın evlilik yıldönümlerini de Ihlamur Kasrı’nda aynı şatafatlı görüntülerle yaptıkları, YouTube kanalında da yayınladıkları ortaya çıktı!..

–82 milyon da aç, yoksul kalacak değil ya birader!!!