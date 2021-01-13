Bunu yazarken utanıyorum

Hayal kırıklığı yaşıyorum. Bütün imkânlara sahip bir kulüp ve oyuncuları zaman zaman ağzımıza birkaç kaşık bal çalıp sonrasında bizi zehirliyorlar. Geçen hafta Fatih Hoca ve futbolculara, övgü dolu sözler sarf etmiştim. Dünkü görüntü neydi öyle? Malatyaspor gibi mütevazı bir rakip karşısında rezil bir oyun ve sahada ne yapması gerektiğini bilmeyen acemiler mangası gibi bir 11…

Pas yapıyorlar ama nerede? Galatasaray’ın ceza alanının etrafında ve orta alanda. Zaman zaman hücuma yönelik pas çıkışları oldu ama bu kadar yavaş, isabetsiz ve rahat kullanımdan yoksun paslarla gol atamazsınız. Olmaz. Oyunun ilk dakikalarında Galatasaray orta sahası Belhanda önderliğinde isabet oranı yüksek kısa paslarla gole yönelik bir girişimde bulundu. Sonrası yok. Rakip kaleye gidemiyorsanız şut atın. İllaki rakip kalecinin burnunun dibine kadar gitmeye gerek yok. Ancak siz gidemiyorsunuz çünkü gücünüz yok.

Maalesef, futbolcuların sahada kazandığı bu kadar çok paranın helal olmadığını ısrarla söylemekteyim. İş ahlakınız, terbiyeniz, meslek onurunuz yok. Bunları söylerken utanıyorum. Elinizin altında her imkânınız var ama başarılı olacak yürek de ciğer de yok sizde. Ama normal. Türkiye’de yöneticilerin seviyesizce birbirlerine söylediği sözler manşetlere taşınıyor. Türk futbolu geleceği açısından üzgünüm.