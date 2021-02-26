Bunu ben bile anlıyorum be arkadaş, siz nasıl olup da anlamıyorsunuz…

Yaaaa muhalif arkadaşlar…

Sayın Reis’e haksızlık etmiyor musunuz?..

Bugüne kadar kendisine…

Bir kerecik olsun:

“Lokantalar, kafeler, pastaneler, barlar, sinemalar, tiyatrolar, konser salonlarını kapatıp burun buruna AKP kongrelerini

neden yapıyorsunuz?” diye sordunuz mu?..

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Yooo…

Sormadınız…

Ee birader…

Bi sorun bakalım “neden?..”.

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Muhterem Reis’imizin yerine ben şeydeyim…

AKP kongrelerine giden yurttaşları öncelikle melekler koruyor…

Nasıl yani?..

Onların ağızlarına…

Damla alkol girmiyor…

Yani…

Günahkar değiller…

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Oysa…

Lokantalar, meyhaneler, şeyhaneler, barlar v.s. öyle mi?..

Hem unutmayın…

Alkol bu dünyada öldürür…

Öbür tarafta (Ahirette) süründürür…

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Sayın Reis’imiz…

Bu tür şerhaneleri ve benzeri yerleri kapalı tutmakla…

Milyonlarca insanı.

Önce günahtan…

Sonra da…

Alkolün öldürücü ağırlığından koruyor…

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Bunu ben bile anlıyorum da be arkadaş…

Siz nasıl olup da anlayamıyorsunuz…

Anlayamıyorum(!)…

İÇİMDE ŞÜPHE KALACAK…

Kılıçdaroğlu ana muhalefet partisi genel başkanı…

Belli ki…

Devlet bürokrasisindeki iktidar karşıtları, kendisine bol bol belge ve bilgi sızdırıyor…

Bu iş siyasette böyledir…

İktidar partileri kadar ana muhalefet partilerinin de kadroları vardır devlette…

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Büyük olasılıkla Gümrük’ten gelen bir belgeye göre…

Çin, aşıların bir milyon dozunu bedava göndermiş…

Bu bir satış politikasıdır…

Ayıp ve suç da değildir…

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Gelin görün ki…

Sağlık Bakanlığı’nın aşı sipariş ettiği firma, Çin tarafından hediye olarak sevk edilen 1 milyon doz aşıyı da 12 dolardan fatura etmiş…

Yani…

12 milyon dolar…

Yani…

84 milyon lira…

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Sağlık Bakanı dün cevaplaması gereken soruyu bugün cevaplayacağını açıkladı.

Yazılarımı yazarken açıklama henüz yapılmamıştı…

Bakan dünkü basın toplantısında Kılıçdaroğlu’nu belge gösterip yalanlasaydı…

Bakan Koca’ya inanacaktım…

Ama bugün bu açıklamayı yapsa da…

İçimde şüphe kalacak…

Zaman kazanıp kılıf hazırladığını düşüneceğim…

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Durumu açıklayamazsa…

Ve buna rağmen o koltukta oturursa…

Zaten çok aşağılara düşen itibarını da…

Sıfırlamış olacak…

BİLMEM ANLATABİLDİM Mİ?..

İktidar Partisi Genel Başkanı, partisinin İstanbul İl Kongresi’nde şöyle dedi:

“Onlara (Muhalefete) rağmen inadına Kanal İstanbul’u da yapacağız…”.

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70 yaşımdayım…

Atatürk hariç, cumhurbaşkanlığı yapan diğer bütün cumhurbaşkanlarımızı hem gördüm hem tanıdım…

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Onlar…

Yapılacak yatırımlarda ve hatta cari harcamalarda “Halkın yararını” gözetir…

İnatlaşmazlardı…

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Demirel’in dost sohbetlerinde “İinat, iradenin eşekliğidir” dediği bilinir…

O nedenle…

Bilhassa halkla asla inatlaşmazdı rahmetli…

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Kimin söylediğini hatırlamadığım bir başka söz ise şöyle…

“Azimle inat arasındaki fark, akıldan başka bir şey değildir. Akılla direnme azim, akılsız direnme inat!..”.

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Bilmem anlatabildim mi?..

CEM UZAN’IN YANINDA ÇALIŞIRKEN…

Kendi adına söyleyeceği bir sözü olmadığı için…

İktidar partisi adına konuşan arkadaş dedi ki:

“Eğer Türkiye Suriyelilere kapılarını açmasaydı bu insanların hepsi öldürülecekti…”.

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Hani bir laf vardır halk arasında…

“Kendi söylediğine kendi inanmıyor” denir…

Aha işte bu arkadaş aynen öyle…

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Nereden biliyorum?..

Cem Uzan’ın yanında çalışırken…

Son 19 yıldır söylediklerinin…

Tam tersini söylüyordu da…

Oradan biliyorum…

ÇOK DERİN, ÇOK SÛFÎ BİR ANLAMI OLMALI…

Bazen düşünüyorum da…

Ya bizler…

Yani…

İktidarı eleştirenler çok cahiliz…

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Muktedir…

Öylesine derin anlamlı icraatlar yapıyor ki…

Kafamız basmıyor…

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Mesela…

Bugünkü krize rağmen Merkez Bankamız’da 95 milyar dolar döviz rezervi varsa…

Demek ki…

Sakarya Tank Paleti Fabrikası’nı…

Katar’a ve Şems-i Edhemî’ye…

Sadece 50 milyon dolara (Döviz rezervimizin 2000’de biri) ve 25 seneliğine…

Hem de…

Kira bedeli almadan vermiş olmamızın:

Çok derin…

Çok sûfî bir anlamı olmalı…

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Ya da…

Bu kararı verenlerin…

Vicdanı olmamalı…

Acaba hangisi?…