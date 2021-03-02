Bunalıma giren genç tüfekle intihar etti
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Bunalıma giren genç tüfekle intihar etti

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bunalıma girdiği iddia edilen 19 yaşındaki genç, tüfekle kendine ateş ederek yaşamına son verdi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Osmanlı Mahallesi Dalkıran Sokak üzerinde meydana gelen olayda, bunalıma girdiği iddia edilen İ.İ. (19) tüfekle kendine ateş etti. Silah seslerini duyan ailesinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, İ.İ.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi alarak incele yaptı.

İ.İ.’nin cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. İ.İ.’nin ailesi de evin önünde gözyaşı döktü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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