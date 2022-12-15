Bülent Tezcan: Rehin alınan hakimler var

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, TBMM Genel Kurulu’nda; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki karara tepki göstererek, “10 sene geçti, ondan sonra FETÖ ile koalisyon bozulunca, koalisyonun bir ortağı gitti yöntem kaldı. Kumpas yönetimi aynı şekilde devam ediyor. Ve şimdi o hâkimlere ‘FETÖ’cü’ demeye başladınız, öyle mi; o hâkimler FETÖ’cü oldu? Peki, bugün ne var? Bugün farklı olan ne var? Bugün başka bir şey var. Mesela, o hakimlerden işinize geleni rehin alma alışkanlığı var. Rehin alınan hakimler var, sadece talimat ile hareket eden hakimler değil” dedi.

TBMM Genel Kurulu’nda, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi’nin görüşmeleri sürüyor. Genel Kurul’da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu’na verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararına ilişkin tartışmalar da devam ediyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, “Normalde 2023 bütçesini görüşecektik ama Türkiye’nin gündemi öyle bir noktada ki artık bütçeyi görüşmek değil demokrasiyi, hukuku yok eden otoriterleşmiş bir iktidarın sonuçlarını konuşmaktan başka konu bulamıyoruz” dedi.

Tezcan, “Saray yargı ittifakı ile bir kumpas operasyonu ile karşı karşıya kaldık” diyerek, İmamoğlu davasında mahkemeye siyasilerin müdahale ettiğini ileri sürdü. Tezcan, şunları söyledi:

“2011-2012 yıllarında Silivri davalarında FETÖ kumpasları devam ederken Ergenekon ve Balyoz’da, bu memleketin vatansever evlatları cezaevlerine atılırken, cezaevlerine konulurken biz o kumpas davalarında ‘Bunlar mahkeme değil Nemrut Mustafa divanı’ diyorduk. O zamanın Adalet Bakanı ve sizler çıkıp diyordunuz ki ‘Bırakın yargı işini yapsın’. Ne oldu? 10 sene geçti, ondan sonra FETÖ ile koalisyon bozulunca, koalisyonun bir ortağı gitti yöntem kaldı. Kumpas yönetimi aynı şekilde devam ediyor. Ve şimdi o hâkimlere “FETÖ’cü” demeye başladınız, öyle mi; o hâkimler FETÖ’cü oldu? Peki, bugün ne var? Bugün farklı olan ne var? Bugün başka bir şey var. Mesela, o hâkimlerden işinize geleni rehin alma alışkanlığı var, rehin alınan hâkimler var sadece talimatla hareket eden değil.

“REHİN ALINMIŞ HAKİM”

Man Adası davasında karar veren hakim Ülkü Ergin; Sayın Genel Başkanımızın aleyhine karar veren hakim 16 Temmuz 2016 tarihinde Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından ihraç edildi. Yunanistan’a kaçarken sınırda yakalandı, Edirne’de. Ondan sonra tutuklandı, hapse girdi ve arkasından serbest bırakıldı. Tekrar hakimliğe alındı, şimdi kritik dosyaların hakimi. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’li milletvekilleri ile ilgili dosyaların hakimi. Ne yapmak için orada hakim, hakimlik yapmak için değil. Sarayın talimatı ile karar vermek için hakim, rehin alınmış hakimler.

Eğer hoşunuza giden kararı veren hakim varsa taltif ediliyor. Aksini veren hakim varsa ya sürgüne ya da başka bir baskının altında ezilmekle karşı karşıya. Akın Gürlek, nedir şimdiki görevi? Adalet Bakan Yardımcısı. Enis Berberoğlu davası başta olmak üzere Anayasa Mahkemesi kararlarını tanımamakla meşhur ve mağrur bir hakim. Sarayın talimatına uydun diye taltif edilmiş Adalet Bakanı Yardımcısı. Nimet Demir, hani Kaşıkçı davası vardı ya, hani Erdoğan efelik yapıyordu ya, yalancı pehlivan gibi çıkıyordu, sarayın cumhurbaşkanı Suudi Arabistan’a, dünyaya kafa tutuyordu. Ne oldu şimdi? 3 kuruşa muhtaç olup, 3 kuruşun yüzü suyu hürmetine söylediği bütün sözleri yedi. O Kaşıkçı davası vardı ya, şimdi o Kaşıkçı davasındaki dosyayı Suudi Arabistan’a gönderme kararı verdiler. Nimet Demir mahkemede dedi ki ‘Ben buna muhalifim. Bu karar doğru değil. Bu gönderme kararı Türkiye’de hukukun katlidir’. Yerel mahkemede Maraş’a sürdüler, niye? Çünkü talimata uymadı. Talimata uymazsan ya Samsun’a sürülürsün ya Maraş’a sürülürsün.

SBK’YI HATIRLATTI

Talimata uyarsan ya Adalet Bakanı Yardımcısı olursun ya da başka bir yere gidersin. Mesela başka birisi. Savcı Hasan Yılmaz. Ne yapmış savcı Hasan Yılmaz. SBK dosyası üzerinde tedbirin kaldırılması için müracaat etmiş. Hani suç işleri bakanı diyordu ya. Bir büyük devlet operasyonu yaptık diyordu SBK ile ilgili. O büyük devlet operasyonunun malzemesi olmuş, gitmiş SBK’nın MASAK raporu olmadığı halde, MASAK raporu var demişler, SBK’nın mal varlığı, Sezgin Baran Korkmaz’ın mal varlığı üzerindeki tedbiri kaldırma talebinde bulunmuş. Hakim, hakim de Yasin Karaca. Bir gün içerisinde tedbiri kaldırmışlar. Ortada MASAK raporu yok. Sezgin Baran Korkmaz’ı kaçırmışlar. Sarayın talimatı ile hukuku katledip, Türkiye’de birilerinin yurt dışına kaçırılmasına aracılık edenler taltif edilip, şimdi gelmiş yine bu beyefendi de Adalet Bakanı Yardımcısı olarak görev yapıyor.”

(ANKA)