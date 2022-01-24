Görüntüler sosyal medyada olay olmuştu: Bülent Ersoy’dan Anıtkabir açıklaması

Bursa’da, bir güzellik merkezinin açılışına katılan Bülent Ersoy, Anıtkabir Komutanı Hava Savunma Albay Hakan Osman Sert’in Hakkari Yüksekova’ya tayin edilmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Bülent Ersoy, bir açılışa katılmak üzere Bursa’ya geldi. Nilüfer ilçesinde bir güzellik merkezinin açılışına katılan Ersoy, açılış kurdelesini şarkıcı Altay’la birlikte kesti. Konserden çıkıp Bursa’ya geldiğini söyleyen Ersoy, “Konser çok güzeldi. Üzüm salkımlarının ağacın belini büktüğü gibi, tıklım tıklımdı. Her yerden insan seli vardı” dedi.

“GECE YATARKEN BİLE RUJ SÜRERİM”

Bir muhabirin, “Sizi her zaman şık görüyoruz. Şıklığın olmazsa olmazı diyebileceğiniz, mücevherleriniz dışında ne var?” sorusu üzerine rujsuz dışarı çıkmadığını söyleyen Bülent Ersoy, “Yatarken bile mücevher takarım. Çok severim. Rujsuz hiç bir yere çıkamam. Makyaj yapmam, sadece ruj sürerim. Ten rengi de olsa rujumu hep sürerim. Gece yatarken bile sürerim” ifadelerini kullandı.

ANITKABİR AÇIKLAMASI

Bülent Ersoy, Anıtkabir’i ziyareti sırasında kendisine şemsiye tutulmasıyla ilgili Hava Savunma Albay Hakan Osman Sert’in görevden alınarak Hakkari Yüksekova’ya tayin edilmesine ilişkin açıklama yaptı.

Ersoy, açılışa katılan Bursa Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı’nın da Hakkari’ye gönderileceğini söyledi. Mehterbaşını yanına çağıran Ersoy, “Sen yarın kovulacağını biliyor musun? Geldin, burada çaldın. Başını yedin, yarın Hakkari’desin. Gelmeyin, yanıma uğramayın” dedi.

Ersoy sözlerini şöyle sürdürdü:

* Açılışa Mehter Takımı da gelmiş. Sakın bunları da işlerinden atmasınlar. Bilemiyorum, onların ne yapacağı belli olmaz. Eyvah, bunlar da gidici. İnerken korkudan şemsiye tutan da olmadı. ‘Aman, bunun yanına şemsiyeyle gitmeyelim. İşimizden oluruz’ demişlerdir.

* Benim şemsiye tutanlarım var ama istemedim. Ama bunlar kesin gidici. Yarın bana bildirirsiniz, ‘Haklıymışsınız. Hepsi birden Hakkari’ye sürüldü’ diye bildirirsiniz.

(DHA)