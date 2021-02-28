Bülent Ecevit Üniversitesi 23 sözleşmeli personel alacak
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Bülent Ecevit Üniversitesi 23 sözleşmeli personel alacak

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nin boş bulunan kadrolarına 23 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Alınacak personeller farklı niteliklere sahip hemşire unvanlı çalışanlar olacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar hükümlerine göre Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli personel alınacak. Alınacak personellerin tümünde hemşirelik unvanı aranacak.

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