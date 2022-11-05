Bülent Ecevit, 16’ncı ölüm yılında mezarı başında anıldı

Eski Başbakanlardan Bülent Ecevit , vefatının 16. yılında Devlet Mezarlığı’ndaki kabri başında törenle anıldı.

Devlet Mezarlığı’ndaki törene CHP ve DSP heyetlerinin yanı sıra Ecevit çi Arayış Platformu üyeleri katıldı.

Ecevit ‘in kabrine çelenk bırakılmasının ve saygı duruşunun ardından dua okundu.

Törende konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Ecevit ‘i saygı, sevgi ve özlemle andıklarını söyledi.

Bülent Ecevit ‘in Türk siyasetinin en önemli isimlerinden biri olduğunu dile getiren Öztunç, şunları kaydetti:

“ Bülent Ecevit , sadece bir siyasetçi değil aynı zamanda bir devlet adamıydı. İyi bir eşti, işi bir şairdi, iyi bir edebiyatçıydı, iyi bir insandı, dürüst, namuslu bir liderdi. Bülent Ecevit milyonların umudu oldu. Merhum Genel Başkanımız halkın çocuğu olarak geldi ve halkçı olarak veda etti. Haram yemedi, gücün peşine düşmedi. Şan, şöhret, para, pul hepsini elinin tersiyle itti. Sıkıntılı günler yaşadı ama hiçbir zaman geri adım atmadı. İnandığı doğru neyse o doğruyu söylemeye devam etti. Bizler onun evlatları, öğrencileri, kardeşleri olarak onun dürüst kimliği, namuslu duruşu, devlet adamlığı duruşunun arkasında yürümeye devam edeceğiz. Ruhu şad olsun.”

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da demokratik sol düşüncenin kuramcısı Bülent Ecevit ‘i kaybetmenin üzerinden 16 yıl geçtiğini ve onu çok özlediklerini söyledi.

“Geçen 16 yılda siyaset sahnesinde yer alan her kim varsa dara düştüğünde onun ipine tutunma ihtiyacı hissetmiştir.” diyen Aksakal, şöyle konuştu:

“Ülkemizde birçok şey değişti. Dünyada da büyük değişiklikler yaşanıyor. Gözü dönmüş emperyalist sistem dünya insanlığını neredeyse tamamen gözden çıkarmış, mazlum milletlerin üzerine bir kabus gibi çökmeye devam ediyor. Dahası, bölgemiz ve topraklarımız üzerindeki hayallerinden bugün dahi vazgeçmiş değiller. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına doğru giderken, toplumsal değer yargılarımızı, ulusal birliğimizi ve coğrafi bütünlüğümüzü hedefte tutmaya devam ediyorlar. Seni temin ederiz ki, demokratik solcular var oldukça bunu asla başaramayacaklar. Bizlere emanetin olan Demokratik Sol Partimizi halkın umut kapısı olarak daima açık tuttuk, tutmaya da devam edeceğiz.” (AA)