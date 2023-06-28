Bugünün değerini inanç sahiplerinden öğrendim…

Yazıma başlarken tüm İslâm aleminin bayramını (Kurban) kutluyorum…

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Az sonra okuyacaklarınız, dinleri anlatan kitaplardan edindiğim bilgilerden oluşuyor…

Öncelikle belirtmeliyim ki:

Hz. Muhammed hariç, gelmiş geçmiş tüm peygamberler:

Yahudi…

Nereden mi biliyorum?..

Ahmet Cevdet Paşa’nın ünlü eseri Kısas-ı Enbiya’dan…

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Öncelikle hemen belirtmeliyim ki:

Yahudi geleneğinde Hz. İbrahim’den (Avraham Avinu) “babamız İbrahim” olarak söz edilir…

Zira O:

Hem Yahudilerin biyolojik atasıdır…

Hem de…

“İlk Yahudi” olarak…

Yahudiliğin babasıdır…

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Bugünden itibaren dört gün kutlayacağımız bayramın “kahramanı” olan Hz. İsmail ise…

Hz. İbrahim’in:

Yahudi asıllı karısı Hacer’den olan ve…

Kurban edilmek üzereyken Allah’ın, yerine koç göndererek kurtardığı oğludur…

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Canlarım…

Bu arada İslâmî kaynakların hemen hepsinde yer alan bir bilgiyi daha paylaşayım sizlerle:

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Hz. İbrahim 86, karısı Sare ise 76 yaşında idi…

Sare, O’na bir erkek çocuk doğuramamıştı…

Oysa İbrahim bunu çok istiyordu:

Bir erkek çocuğu olursa onu Allah’a kurban edeceğine yemin etti…

Ve…

Bir gece, cariyesi Hacer’le birlikte oldu…

İsmail işte o mutlu gecenin ürünüydü…

Ve…

Rüyasında, Allah’a verdiği söz hatırlatıldı…

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Sonrası (Sanırım) hepinizin bildiği gibi…

İsmail’in doğumundan 3 yıl sonra; 80 yaşındaki Sare de bir erkek çocuk doğurduğunda…

İbrahim 100 yaşındaydı…

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İslâmî eserler:

Hz. İbrahim’in Hacer’den olan oğlu İsmail’in (Annesiyle birlikte İbrahim tarafından bugünkü Kâbe’nin olduğu yere götürülmüş bırakılmışlardı… Kabe’yi inşa eden de bizzat İbrahim olmuştu…).

“Arapların atası” olduğu konusunda hemfikirdir…

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Bu durumu göz önüne alınca…

“Araplar da bir bakıma külliyen Yahudi” diye düşünmeden edemiyorum…

Çünkü…

Tüm Yahudiler kabul ederler ki:

Yahudilik (Musevilik değil) anneden oğula geçer…

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Ancak canlarım…

Tevrat’a göre Hz. İbrahim’in tek erkek çocuğu vardı…

Ve…

Adı “İsmail” değil “İshak” idi…

Sare’den ve Yahveh’in mucizesi sayesinde doğmuştu…

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Yani canlarım…

Tevrat’a göre:

İsmail yok…

İsmail yok ise Hacer de yok…

Hacer ve İsmail yok ise:

Kabe’yi inşa edenin İbrahim olduğu iddiası da:

Doğru değil…

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Zaten ne doğru ki?..

İbrahim’in atıldığı ateşin bir anda Urfa’daki balıklı göle dönmesi mi?..

Bugüne kadar bu inanca:

“Mümkündür” diyen tek bir fizikçiyle tanışmadım…

Hiçbir fizikçinin bunun mümkün olduğuna ilişkin…

“Gerekçeli” bir analizini de okumadım…

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Bu son yazdıklarımı bilim kitaplarından biliyorum…

Bugünün değerini ise:

İnanç sahiplerinden öğrendim…

Ve…

Saygı duyuyorum…

Gazetecilik ahlâkı

Evet…

Bir haber ki…

Tamamını okumazsanız…

Algılarınızı ve yaşanan olayları…

Anlatılan pek çok yolsuzluk dosyalarıyla birlikte hatırladığınızda:

“Vay anasını… Bunu da mı yaptılar?..” diye düşünmeniz doğal…

Ancak…

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Haberi sonuna kadar okuduğunuzda:

Ne “verilmiş” bir komisyon var…

Ne de “alınmış” bir komisyon…

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Peki…

İsveçli Dignita Systems Şirketi…

Erdoğan’ın oğullarından birini devreye sokup…

Türkiye’de pazara hâkim olması için yardım istemiş…

On milyonlarca dolar rüşvet ödemeyi taahhüt etmiş mi?..

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Evet bu iddiaları doğrulayan belgeler var…

Ama…

Bir de gerçek var:

Erdoğan’ın oğullarından birini araya sokmak için girişimde bulunan İsveç şirketi:

Geçen yılın sonlarında:

Projeden vazgeçmiş…

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Gazetecilik bu gerçeği yazmayı da gerektirmez miydi?..

Haberin sadece:

“Soruşturma…”.

Ve…

Teklif edilen rüşvet belgeleri kısmını haberleştirip:

Verilen ve alınan rüşvet olmadığını…

Projeden de vazgeçildiğini haber yapmamak:

Gazetecilik ahlâkına

yakışır mı?..

Mazoşist misiniz?

Hayat pahalı mı?..

Evet…

İşsizlik almış başını gidiyor mu?..

Evet…

Yoksul muyuz?..

Evet…

Kula kulluk edenlerimiz çok mu?..

Evet…

Açlıktan şikâyet edenlerimiz var mı?..

Evet…

Hastalık diz boyu ama bizden gizleniyor mu?..

Evet…

Mülteci işgalinden dolayı nüfus artışından ağlaşıyor muyuz?..

Evet…

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İyi de…

Neden hâlâ:

Milletinizle ve sizi bu hale koyanlarla gurur duyuyorsunuz?..

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Yalan söylemekten mi keyif alıyorsunuz?..

Yoksa:

Mazoşist misiniz?..

Sıra dışı

Kakaonun güneşe ihtiyacı olmadığını…

Çünkü…

Kendi güneşini…

Yani:

Enerjisini…

Kendi içinde ürettiğini:

Biliyor muydunuz?..

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Aynen böyle canlarım…

Kakao, çikolatanın o muhteşem tadını…

Ve…

İnsana verdiği mutluluğu:

Kendi içinde yarattığı enerjiyle üretir…

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Kakaonun yaptığını…

İnsanların kimileri de yaptığı…

Ya da yapabildiği için…

Onlara:

“Sıra dışı insanlar” denir…

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Yaşasın:

Sıra dışılık…

Lütfen bitsin

“28 Şubat’ta darbe yapacaktı” iddiasıyla yargılanıp:

Hapse mahkûm edilen…

Apoletleri sökülen emekli Orgeneral Çetin Doğan:

Cezaevinde mide kanaması geçirdi…

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Yeter artık yahu…

Yeter, yeter, yeter…

Bunun adı:

“Hukukun üstünlüğü ilkesi” değil…

“Üstünlerin hukuku ilkesizliği…”.

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Irz düşmanı tecavüzcü…

Katil…

Azmettirici…

Hırsız…

Rüşvet yiyen…

Devletin hazinesini soydukları iddia edilenler:

Elini kolunu sallayarak ortalıkta gezerken…

Şerefli ve yaşı 80’in çok üzerinde bir emekli Orgenerale yapılan bu zulüm bitsin…

Lütfen bitsin…

Mısır tarihinden

Tanrı Osiris ile Kız kardeşi Tanrıça İsis’in öyküsünü:

Mısır yazılarından (Hiyeroglif) öğrendik…

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Osiris, yeryüzünde sıkça karşılaşılan aile içi kavgalardan birisini gökyüzünde yaşadı…

Ve…

Akrabaları tarafından öldürüldü (“Akrabanın akrabaya yaptığını akrep akrebe yapmaz” Türk atasözü.).

Bedeni paramparça edildi, Nil Nehri’nin derinliklerine atıldı…

Kız kardeşi ve aynı zamanda sevgilisi İsis, suya daldı…

Onun parçalarını topladı…

Çamur yardımıyla birbirine yapıştırdı…

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Eksik kalan parçayı da…

(Tahmin edin lütfen) Yine çamur yardımıyla:

Kendisi yaptı…

Bulunması gereken yere ekledi…

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Beden tamamlanınca…

Onu, nehrin kıyısında boylu boyunca yatırdı…

İsis’in erkek kardeşi ve sevgilisi Osiris’in parçalanmış bedeninin birleştirebilmesi için kullandığı Nil çamurunda:

Arpa ve diğer pek çok bitkinin tohumları bulunuyordu…

Osiris’in bedeni canlandı…

Ayağa kalktı…

Ve…

Yürüdü…

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Yok valla…

Herhangi bir kutsal kitaptan alıntılamadım…

Mısır tarihinde var…