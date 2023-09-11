Bugün okula başlayacaktı! Evren feci şekilde can verdi

Aksaray’da kullandığı traktörün altında kalan ortaokul öğrencisi Evren Kocaöz (12), hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Ortaköy ilçesi Ozancık köyünde meydana geldi. Evren Kocaöz, babasına ait 68 FE 209 plakalı traktör ile evlerinin önündeki mısır silajlarını ezmek istedi. Bu sırada direksiyon kontrolünü kaybeden Kocaöz, devrilen traktörün altında kaldı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. İtfaiye ekiplerince traktörün altından çıkartılan Kocaöz’ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Evren Kocaöz’ün Ozancık Ortaokulu’nda okuduğu, bugün 8’inci sınıfa başlayacağı belirtildi. Kocaözün cenazesi, bugün toprağa verildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

(DHA)