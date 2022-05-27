Bugün 27 Mayıs Cuma…

61 yıl önce bugün…

Ve hem de:

Aynı gün (Cuma)…

Genç subaylar askerî bir darbe yaptılar…

Radyoda bildiriyi okuyan Albay Alpaslan Türkeş’in Davudî sesi ve son cümle halen kulaklarımda:

“NATO ve CENTO’ya inanıyoruz ve bağlıyız…”.

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O askerî darbeye her ne kadar “ihtilâl” dense de…

O günkü askeri eylem asla:

“İhtilâl” değildi…

Çünkü…

İhtilaller rejimi değiştirir…

O gün ülkede rejim değil:

İktidar değiştirildi…

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Darbeden 8 gün sonra…

4 Haziran 1960, sabahın erken saatlerinde…

İki inzibat (Şimdi galiba inzibatlar yok) bir polis evimize geldiler…

Babacığımı alıp gittiler…

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O yıllarda cumartesi günü öğleye kadar okula gidiyorduk…

Öğlende okuldan döndüm…

Anneciğim bir sefer tasına yemek koydu…

Merkez Karakolu’ndaki nezarethanede gözaltına alınan babacığıma götürecektim…

Kapların birinde yemek, diğerindeyse yoğurt vardı…

Karakolun kapısındaki polis, yemeği kime getirdiğimi sorunca:

“Necdet Bayraktaroğlu” dedim başımı dikerek…

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Önce yemek kabını açtı baktı…

Sonra da yoğurt kabını…

Aynı anda elini yoğurt kabının içine soktu…

Ben de o küçücük boyumla bastım tekmeyi polisin bacağına…

Ve arkamı dönüp:

Koşmaya (Aslında kaçmaya) başladım…

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Polis, elindeki kapları oracığa bırakıp beni takip etti…

Şevket Dingiloğlu Parkı’nın içine yeni girmiştim ki…

Arkama dönüp baktığımda polisin geldiğini gördüm…

Hemen yerden iki tane irice taş kaptım…

Birini karakolun üst kat penceresine fırlattım:

Cam kırıldı…

İkinci taşı arkamdan gelen polise attım:

İsabet ettiremedim…

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Tekrar dönüp kaçmaya başladım…

Ama…

Aynı anda polis beni ensemden yakaladı…

Sonra da yüzümü kendisine çevirdi…

“Tokat atacak” diye geçirdim içimden…

Ve aynı anda karakolun üst kat penceresine baktım…

Babacığım çaresizlik içinde bizi izliyordu…

Göz göze geldik…

Kırık camdan başını uzatmış beni tutan polise:

“Sakın vurma ha! Ona ben bile şimdiye kadar fiske vurmadım!” diye bağırdı…

Polis beni yavaşça yere koydu:

“Hadi bakayım evine git” dedi…

Akşama doğru, yemek kaplarını dedeciğimin kunduracı dükkânına göndermişlerdi.

HERKES ALDANABİLİYOR…

Hayatımdaki ilk ve son anarşist eylemim…

Devletin polisini tekmelemek oldu…

Bir daha ömrüm boyunca devlete karşı hiçbir eyleme (hem de zaman zaman aşırı tahrik olduğum halde) katılmadım…

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Ama ve meğer…

İlerleyen yıllarda anladım ki:

“Devletim için” sandığım eylemlerimde de:

Aldanıyormuşum…

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Sözümün özü canlarım…

Bu millet bir daha asla askeri darbe yaşamamalı…

“28 Şubat süreci” denilen günlerde Deniz Kuvvetleri Komutanı olan Oramiral Güven Erkaya’nın dediği gibi:

“Artık hükümetleri silahlı kuvvetler değil, silâhsız kuvvetler (Seçmen) değiştirmeli…”.

TERBİYEM İZİN VERMİYOR…

Cumhur ortaklığının en küçük hissedarı Doğu Perinçek dedi ki:

“Erdoğan İslamcı değil Yeşil Atatürkçüdür…”

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Bi güldüm bi güldüm…

Hâlâ da gülüyorum…

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Perinçek’e göre:

Atatürk’e hakaret edenlere destek veren…

Atatürk’e küfredenleri sofrasında:

“Saygıyla” ağırlayan…

Atatürk’ü:

“Ülkenin iki sarhoşundan biri” olarak tanımlayan Erdoğan:

“Atatürkçü…”.

★

Babababa…

Bir şey söyleyeceğim bu Doğu için ama…

Terbiyem izin vermiyor…

HIRSIZLARI ELEŞTİRİN…

Ey efendiler!..

Kendinize gelin lütfen…

Kılıçdaroğlu’nun çağdaş siyasi strateji uyguladığını görün artık…

Açıklamalarını:

“Savrulma ve komplo teorisi” olarak tanımlamaktan vazgeçin…

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Soygun için:

“Sadece 67 milyon dolar (Bir milyar lira)” diyerek de…

Kemal Bey’in stratejilerini lütfen küçümsemeyin…

★

Ve lütfen…

Soygunları ortaya çıkaranı değil:

Hırsızları eleştirin…

HADİ ORADAN BE…

Erdoğan’ın seçilememe yasağının kaldırılmasında…

Milletvekili seçilmesinde…

İktidara gelmesinde…

Ülkemize…

Oluk oluk küresel sermaye akmasında:

Büyük payı olan…

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Ama sonradan…

Ve nedense:

Adı anıldığına:

Erdoğan’ın moralini bozan…

Adı anıldığına:

Erdoğan’ın uykularını kaçıran:

George Soros…

Davos’ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nda şunları söyledi:

“Ukrayna işgali birdenbire ortaya çıkmadı. Dünya giderek birbirine taban tabana zıt iki yönetim sistemi arasındaki bir mücadeleye giriyor: açık toplum ve kapalı toplum…”.

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Soros bu durum tespitini yaptıktan sonra şöyle dedi:

“Politikacıların bu yanlışları sonunda Üçüncü Dünya Savaşı başlayabilir ve medeniyetimiz bundan sağ çıkamayabilir…”.

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Ama be canlarım…

Bizim köhnemiş ve çağın çok dışında kalmış bencil hesapçılarımıza göre:

Bunu söyleyen Soros:

“Kötü adam…”.

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Milyonlarca fukara halkları…

Kendi servetlerini korumaları için ölüme göndertecek olan bencil hesapçı politikacılar:

“Vatansever, iyi adam…”.

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Hadi oradan be…

Hadi…

Hadi…

ÇAĞ DIŞI GAZETECİLİK…

Televizyonculukta…

Reklamcılıkta…

Ve en çok da Youtube içerik üreticiliğinde:

“Teaser” çok önemlidir…

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Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Kaçacaklar” iddiası…

Bir tür teaserdır…

Ve…

Modern siyasetin en temel stratejilerinden biridir…

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Kendileri, izleyici ve abone çekebilmek için sürekli teaser uygulayanların…

Kemal Bey’in bu mükemmel stratejisini:

“Komplo teorisi…”.

Ve…

“CHP’de savrulma” olarak tanımlaması…

Çağın ne kadar gerisinde kaldıklarının somut kanıtıdır…