Canlarım…

Gelişmiş dünya ülkelerinin:

Bilim ve iş dünyası:

Demokratik hukuk devletinin sağlıklı yürüyebilmesi için yeterli donanıma sahip…

Ama…

★

Aynı şeyi:

Politikacılar için söyleyemem…

Zira…

Dünya demokrasi tarihinin:

En vasıfsız…

En vasat altı politikacıları:

En sona kalmış…

★

Gelişmiş dünya ülkelerinin:

Bilim ve iş dünyası:

Küreselleşmenin gereklerini yerine getirmemenin:

Kendilerini de nasıl krize sürüklediğini görüp:

Ders aldılar…

★

Aç gözlü…

Muhteris…

Bencil hesapçı…

Orta çağ zihniyetindeki sermayenin:

Küreselleşmeyi…

Ve…

Sendikal zayıflamayı istismar ettiğini de anladılar…

★

Gelişmiş ülkelerde bile orta gelir sınıfının…

Alt gelir sınıfına adeta yaklaştığının…

Türkiye gibi gelişmemekte ısrar eden ülkelerdeyse…

Orta sınıfın tamamen yok olduğunun:

Farkına vardılar…

★

Gelişmiş dünya ülkelerinin bilim ve iş dünyası:

Vasat altı, vasıfsız politikacıların dünyayı cehenneme çevirdiğini:

Gördüler…

★

Politikacılar ise halen:

Vıcık vıcık hamaset…

Vıcık vıcık popülizm…

★

Bu nedenle:

Gelişmiş dünya ülkelerinin bilim ve iş dünyası:

Liberal demokrasiyi koruyabilmek…

Küresel ekonomi ve küresel siyaseti sürdürülebilir kılmak için:

Demokrasinin…

Hukukun üstünlüğü ilkesinin…

Kuvvetler Ayrılığı prensibinin…

Bağımsız yargının…

İnsan haklarına saygının…

Ve…

En az eşitsizliğin…

“Olmazsa olmaz” olduğunu biliyorlar…

★

Yani canlarım…

Gelişmiş dünya ülkelerinin bilim ve iş dünyası:

Vasat altı ve vasıfsız politikacıların iktidara gelmelerinin önüne geçebilmek için:

Geri kalmış…

Az gelişmiş…

Ya da:

Türkiye gibi gelişmemekte ısrar eden ülkelerde:

Demokratik hukuk devletine…

Ve…

Seküler eğitime destek verecekler…

★

İsteyen:

“Hayal” desin…

İsteyen:

“Amma da uçtun ha!” desin…

Ama…

Şuna lütfen inansın…

Bu yazdıklarım:

“Rüya” değil…

Ortak akıl

Yazılarımı göndermeden önce…

Ortak Politikalar Mutabakat Metninin yayımlandığını öğrendim…

SÖZCÜ’de okuduğum metin…

Zaten yüksek olan umutlarımı…

Daha da canlandırdı…

Daha da yeşertti…

★

Çelişkilerin (Tezatların tesanütü) uyumu tezini hatırladım…

Aynı düşüncede olan kişilerden oluşan kurumların:

“Dışlayıcı…”.

Farklı fikir ve görüşlerden oluşan kurumların ise…

“Kapsayıcı” olduğuna ilişkin genel kabul geldi aklıma…

★

Enseyi karartmayın canlarım…

Göreceksiniz ki:

Ortak akıl galip gelecek…

Düşer, ölür

Bir araba düşünün…

Bir tarafta at…

Diğer tarafta öküz…

Araba hangisinin hızıyla gider.?

★

Tabii ki öküzün hızıyla gider…

Çünkü…

Öküz…

Atın hızına yetişmeye çabalarsa:

Çatlar…

Düşer, ölür…

★

Haliyle arabanın hızı:

Öküzün hızı kadardır…

★

Sözümün özü canlarım…

Bilim dünyası ve iş insanlarını:

At…

Vasat altı, vasıfsız politik kadroları ise (Tabii ki hepsi değil):

Öküz olarak kabul edebilirsiniz…

İnanıyor musunuz?..

Hz. Muhammet diyor ki:

“Sizler, insanlar arasında hükmedeceğiniz vakit; mümin, gayri mümin bütün fertler hakkında bir hüküm vereceğiniz zaman, hatıra ve tavsiyeye bakmayın. Adaletli, hakkaniyetli hükmedin. Hiç kimseyi müstesna bir muameleye tabi tutmayın. Tavsiyeye şahsi krizlere kapılmayın. Haklıya haklı haksıza da haksız deyin…”.

★

Yönetici kadromuzun gerçekten de…

Samimi Müslüman olduğuna:

İnanıyor musunuz?..

Bu nasıl zulüm?

Bankalar:

32-35 gün vadeli hesaplara…

Yıllık:

%30 faiz veriyor…

★

Her vade bitiminde mevduat…

Aynı vade ve aynı faiz oranıyla yenilenirse…

Yıllık bileşik faiz getirisi:

%37 olur…

★

Ve canlarım…

İktidardakiler bu sisteme:

“Piyasa ekonomisi” diyor…

Ama…

İnanın…

Piyasa ekonomisi piyasa ekonomisi olalı:

Böyle zulüm görmedi…

Boş kalacak

Yirmi yıl kadar önceydi…

Pentagon’un Askeri Sözcüsü…

Afganistan ve Irak Savaşlarının…

Robotların gelişimine nasıl katkı yaptığını:

Övünerek anlatmıştı…

★

Robotlar gece görüş sistemi ve otomatik silahlarla donatılmıştı…

Düşman hedeflerini neredeyse sıfır hatayla tespit ediyordu…

★

Askeri Sözcü:

“En önemlisi” dedikten sonra şöyle devam etmişti:

“Ne karınları acıkıyor ne de ölümden korkuyorlar… Verilen emirleri de asla unutmuyorlar… Yanlarında savaşan bir diğer robotun yediği kuşunla ölmesi ise umurlarında bile olmuyor…”.

★

Yani canlarım…

Bugün tam olarak değilse de…

Yakın gelecekte:

Şehit tepeleri boş kalacak…



Garantisi ne?

Sünni mezhebine dâhil pek çok tarikatta olduğu gibi…

İsmail Ağa Cemaati de:

İslam’ın kutsal kitabı Kuran’a…

Ve…

Hz. Muhammed’in sünnetine inandıkları için:

Başlarını örttüklerini…

Küçük ve reşit olmayan kız çocuklarıyla evlendiklerini savunur…

★

Adı geçen İslamcı cemaatin müritlerinden birinin (29 yaşında…).

6 yaşında bir kız çocuğuyla evlenip…

6 yaşındaki kız çocuğuna yıllarca tecavüz ettiği…

Bizzat mağdurun şikâyeti üzerine anlaşılmıştı…

★

Başlatılan soruşturma sonucu…

Kovuşturma açılmasına karar verildi…

★

Rabia İlhan isimli avukat…

AKP adına davaya müdahil olma talebinde bulundu…

Gerekçe:

“Bu durum İslam’a atfedilmemeli, suçun şahsiliği vardır…”.

★

Oysa aynı avukat…

Başörtüsünü İslâm’a atfetmekte çok ısrarlı…

★

Bugünlerde:

İslâm’ın gereği olduğunu ileri sürdükleri başörtüsü için:

Anayasa’yı değiştirmek isteyenlerin…

Yarın:

“6 yaşında kız çocukları evlendirilebilir, zifafa girebilir” diye bir başka anayasa değişikliği teklifi ile ortaya çıkmayacağının:

Garantisi ne?..

Kim yönetiyor?

Edward Snowden dedi ki:

“Suçu açığa çıkarmak suç olarak kabul ediliyorsa, suçlular tarafından yönetiliyorsunuz demektir…”.

★

Evrensel hukuk kuralı da şöyle diyor:

“Bir delil, bir suçu açığa çıkarıyorsa; delilin nasıl elde edildiğine bakılmaz…”.

★

İki tez de genel doğru olduğuna göre…

Düşünün bakalım:

Ülkeyi kimler yönetiyor?..

Dünün haberi

Turizm sektörü temsilcileri kurda yaşanan yatay seyir nedeniyle artan maliyetlerin neredeyse satış fiyatlarına yaklaştığını ve bu durumun rakip ülkelerle olan rekabetçiliği düşürdüğünü söyledi.

Sektör temsilcileri, enflasyon oranında bir kur artışının daha rekabet edilebilir bir ortam oluşturacağını dile getirdi.