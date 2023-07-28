Bu takıma takviye şart

Sancılı bir yaz dönemi geçiriyor Beşiktaş. Ezeli rakipleri yıldız isimleri kadrosuna katarken transferdeki sessizlik, Sportif Direktör Ceyhun Kazancı’nın istifası derken sezonun ilk maçı taraftar protestoları eşliğinde başladı.

Arnavut takımı Tiran, haddini bilerek oynadı. İyi kapanıp hızlı çıkmaya çalıştılar. İlk dakikalarda bunu başardılar da…

Beşiktaş, topu Aboubakar’la buluşturmakta çok zorlandı. Aboubakar, bu takımın en önemli parçası. İlk gol öncesi topa vuramasa da rakip savunmanın dengesini bozdu. İkinci golde asist yaptı. Beşiktaş’ın Aboubakar’ı pamuklara sarması gerekiyor.

Muleka, geçen sezona göre biraz daha toparlanmış görünse de özgüven eksiği var. Eğer bir takviye gelmeyecekse Cenk’in dönüşüne kadar Beşiktaş hücumda Aboubakar’ın ayağına bakan bir takım durumunda.

Ghezzal’in yokluğunda oyun kurmakta zorlanan Beşiktaş’ın acil olarak takviyeye ihtiyacı var. İlk 11’de yeni transferlerden hiçbiri yoktu. Zaten yedeklere baktığımızda da ‘kurtarıcı’ olarak görebileceğimiz isim yok. Beşiktaş’ın iyi bir kadrosu var ama derin değil. Hem lig hem de Avrupa’da başarı isteniyorsa kadronun güçlendirilmesi şart. Yoksa bu kadro 50-55 maçlık bir takvimi kaldıramaz.