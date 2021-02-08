Bu takıma kalite lazım

Bu ligi anlamaya akıl sır ermiyor. Kimsenin futbol oynamaya niyeti yok. Tamam, Beşiktaş deplasmanından alınacak beraberlik iyi bir skor olabilir ancak maçın gidişatına göre hiçbir çözüm üretilmemesi insanı şaşırtıyor.

Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal’ı dün anlayamadım. 10 kişi kalan Beşiktaş, daha çok mücadele etti, daha çok pozisyon üretti. Eksik kalan rakibine karşı bu kadar takımı geri çekmesine anlam veremedim. Allah’tan tribünler boştu. Bir de taraftar baskısı olsa İsmail Hoca 11 oyuncusunu kale alanı içine yığardı galiba. Konyaspor’un dünkü en iyi oyuncuları iki stoperi Ahmet Çalık ile Abdülkerim’di.

Ljajic’in oynaması doğru bir karardı. Ljajic bekleneni veremese de Sergen Hoca’nın bu futbolcuda ısrar etmesi gerekiyor. Bir an evvel Oğuzhan’ın da artık daha fazla süre alması gerekiyor. Josef, Atiba ve Dorukhan gibi fizik gücü yüksek oyuncular çok önemli silahlar ancak Beşiktaş’ın Oğuzhan ve Ljajic gibi teknik isimlerin kalitesine de ihtiyacı var. Trabzonspor maçında Dorukhan, Konyaspor önünde N’Sakala’nın gördüğü kırmızı kartlar kabul edilemez. N’Sakala, yaptığı amatörce hatalarla ilk 21 dakikada iki sarı kart görüp takımını eksik bırakamazsın.

Beşiktaş’ın gole ihtiyacı olduğu bir maçta iyi oynayan Aboubakar’ın 70. dakikada oyundan alınmasına anlam veremedim. Beşiktaş son ana kadar savaştı. Rosier’in golü öncesi pası veren Atiba’yı özellikle kutlamak isterim.