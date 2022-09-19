Bu takım Jesus’un eseri

Jesus, dengeli, ne yaptığını iyi bilen, mantıklı ve akıllı bir teknik direktör. Takım belli ki antrenmanlarda iyi çalışıyor. Oyuncuların kondisyonu yüksek. Oyunu dikine oynuyorlar. Çizgilerden atak yapıyorlar. Hücumda rakip savunma arkasına, arasına attıkları toplarla pozisyon üretiyorlar. Rakibe oynayacak alan bırakmıyorlar. Fenerbahçe takımı sahada Şu üç şeyi özellikle yapıyorlar.

1) Stoperler hariç bütün takım topa doğru koşuyorlar.

2) Rakibe baskı yapıp topu çok çabuk kapıyorlar ki; gollerden ikisi böyle geldi.

3) Sahanın her yerini kullanıyorlar. Top kendisindeyken enlemesine çizgilere kadar genişleyerek oynuyorlar. Oyunu sıkıştırmıyorlar. Rahat alanda kabiliyeti yüksek oyuncular kurulu Fenerbahçe, sahada adeta dans ediyor.

Ayrıca takımda yardımlaşma ruhu çok yüksek. Atılan golden sonra kulübede oturan oyuncuların sevinçleri üst düzeydeydi. Jesus’un rotasyonda oyuncuları adaletli kullanması oyuncuların da Jesus’un adaletine inanmalarını sağlıyor. Futbolcular, sahada olmaktan sevk alınca izleyenlere de zevk veriyor. Tribünlerde şampiyonluk şarkıları söylenmeye başladı bile. Jesus’un eseri olan bu güzel oyunu da gollerle süsleyen Fenerbahçe, taraftarına güven, şampiyonluk yarışındaki rakiplerine de mesaj veriyor.