Bu sözde fetöcü general bir itirafçı değil de bir iftiracı olabilir mi?

Düşünün lütfen…

Mevcut Genelkurmay Başkanı dahil…

Yetkili muvazzaf generaller…

Bir albayın adını vererek…

“Sakın generalliğe

terfi ettirmeyin!..” diye siyasi iradeyi

uyarıyorlar…

★

Ama…

Siyasi irade…

2020 yılı askeri şurasında “tehlikeli” albayı…

Generalliğe terfi ettiriyor…

Ve bir süre sonra da ondan…

“FETÖ itirafçısı” yaratıyor…

★

Bütün bunlar…

Hiç hesapsız…

Hiç kitapsız olabilir mi?..

★

Ve canlarım…

Yine düşünün…

Aklı başında…

Vicdan sahibi kamuoyu…

“FETÖCÜ” itirafçı generalin radardan nasıl kaçtığını…

Nasıl itirafçı olduğunu mu merak eder?…

Yoksa…

Bu adamın…

2020 yılı askeri şurasında nasıl olup da generalliğe terfi ettirildiğini…

Bu terfiyi kimin yaptığını mı?..

★

Bu itirafçı generalin radara yakalanmadan nasıl kaçtığı kamuoyunun umurunda bile olmaz…

Çünkü işin o kısmı sonuç…

Kamuoyu ise sebebi…

Yani…

Bu adamı general yapan kişinin kim olduğunu öğrenmek ister…

★

Yani kamuoyunu ilgilendiren…

Kamuoyunun asıl öğrenmek istediği şudur:

Gerçek büyük yalancı kim?..

Gerçek tehlike kimden geldi?..

Bundan sonra da kimden gelebilir?..

ŞEYTANA AVUKATLIK YAPAYIM MI?..

Adamın (Sözde generalin) adı önemli değil…

Kişilerle, isimlerle işim yok…

Neyin, neden olduğu daha çok ilgilendiriyor beni…

★

İktidar medyası…

İktidar yazarları bir anda…

Bir “itirafçı” sözde

generale çevirdiler projektörlerini…

Bunun üzerine…

Aklıma…

Şeytanın avukatlığını yapmak geldi…

★

Canlarım be…

Bu sözde general bir “itirafçı” değil de…

TSK’da kalabilmeyi başarmış…

Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı general ve subayların…

Ordudan atılmaları için kullanılacak…

Planlanmış…

Üretilmiş…

Yetiştirilmiş…

Bir “iftiracı” olabilir mi?..

★

Bir düşünün bakalım…

Yoksa yine…

“Aaa cambaza bak” bağrışmaları arasında soyuluyor olabilir miyiz?…

TÜRKİYE ÖNCELİKLE BU İKİLİNİN İŞ BİRLİĞİNDEN KURTULMALIDIR…

Siyasi irade doğru bildiği yanlışlarından vazgeçerek…

Başbakanlığının ilk yıllarında olduğu gibi…

Bilmediğini de bilerek…

İşi…

Bilen ustalara bırakabilir…

★

Ve böylece…

Ekonomide kalıcı rahatlatma sağlamayan kısmî gelişmeler yaşanabilir…

Ama…

Yetmez…

★

Çünkü…

Ekonominin asıl sorunu iktidarın zihniyeti…

Çünkü…

Dünyada hiçbir iktidar sahibi…

Üniversite öğrencilerine…

Ülkenin geleceği emanet edilen gençlerine…

Muhalefet partisi lider ve sözcülerine “terörist” iftirası atarak başarıya ulaşamaz.

★

Çünkü…

Dünyada hiçbir iktidar sahibi…

Ülkenin, geleceği emanet edilmiş gençlerini…

“Bunlar evlat değil, başları ezilmesi gereken zehirli yılan” diye aşağılayarak ülkenin ekonomisini çağdaş uygarlıklar düzeyine yükseltemez…

★

Türkiye öncelikle mevcut baskıcı, antidemokratik, hukuk tanımayan zihniyetin iş birliğinden kurtulmalı…

Bu iş birliği sürdüğü müddetçe…

Ekonomi daha kötü olur.

Ama…

Ve fakat…

Ve lakin…

Asla…

Daha iyi olmaz…

İKTİDAR ZİHNİYETİ DEĞİŞMEDİKÇE

Ülkede, bitmeyen ve bir türlü çözülemeyen ekonomik krizin müsebbibi…

Ekonomiye müdahale eden…

Ve…

Kendileri gibi düşünmeyen…

Ve…

Kendileri gibi inanmayan…

Ve…

Kendileri gibi yaşamayan…

Ve…

Kendilerine oy vermeyen herkese:

Düşman olan iktidar zihniyetidir…

KURDUKLARI PLANI MI SÜRDÜRÜYORLAR?..

Boğaziçi Üniversitesi’ne yapılan rektör atamasının…

Kaos yaratma amaçlı olduğunu anlamamak için:

“Zeka özürlü” olmak gerek…

★

Lütfen düşünün…

Bir adamı…

Partisinin milletvekilliği…

Ve…

Bir ilçe belediyesinin başkan adaylığına bile layık (Demek ki liyakatsiz biri) görmeyenlerin…

Ülkenin en kaliteli ilk üç üniversitesinden birine rektör olarak atarken…

Bir hesabın içinde olmamaları mümkün mü?..

★

Mümkün olamayacağına göre…

Bunun tipik bir “Aaa cambaza bak” oyunu olduğunu anlamadığımızı zannedenler zekalarımızla alay etmekten zevk mi alıyorlar?..

Yoksa…

Kurdukları planı mı sürdürüyorlar?..

ÖNÜNDE SONUNDA MÜDAHALECİLERİNDEN İNTİKAMINI ALIR

Bu iktidar zihniyetiyle ülke yönetilebilir…

Ama…

Ekonomi yönetilemez…

★

Ülke yönetilebilir çünkü…

Muhatap insandır…

Ve…

İnsanlar hapse atılır…

Ve…

Ellerinden klavyelerini

alınır…

Ve…

Baskılanır…

Ve…

Nefesleri kesilir….

Ve…

Sesleri solukları çıkmaz…

Ancak…

★

Ekonomi insana benzemez…

Ekonomi baskıya gelmez…

Ekonomi müdahaleden nefret eder…

Önünde sonunda…

Müdahalecilerinden intikamını alır…