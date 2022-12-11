Bu sorunları birbirine karıştırmayın

Eşler arasındaki cinsel birlikteliğin sıklığına ilişkin uyumsuzluğu cinsel isteksizlikle karıştırmamak gerekir. Cinsel isteksizlik cinselliğe karşı ilgi duymama, yeterli uyaran olmasına rağmen hiçbir şey hissetmemektir…

Eşim neden benim kadar istekli değil?

SORU:

Cinselliği seven, her gün yaşasak bıkmaya­cak bir erkeğim. Eşim ise benim tam tersim, haftada bir defa olsun bu bana yeter diyor. Eşim cinsel birliktelikten haz aldığı halde neden benim kadar sık istemiyor, cinsel isteksizliği olabilir mi? E.D./ İstanbul

CEVAP:

Cinselliğe olan ilgi ve cinsel istek kişiden kişiye değişen bir ihtiyaçtır. Kişilerin cinsel ilişki yaşama sıklığı cinselliğe ilgisi, içinde yaşadığı kültürün ve ailenin etkisi, beden algısı ve özgüveni geçmiş cinsel deneyimler, çift ilişkisinin kalitesi gibi birçok değişkene bağlıdır. Eşler arasındaki cinsel birlikteli­ğin sıklığına ilişkin beklentilerin farklılığını cinsel isteksizlikle karıştırmamak gere­kir. Cinsel isteksizlik cinselliğe karşı ilgi duymamaktır. Sizin durumunuzda eşiniz cinsellikten haz alıyor sadece size göre daha seyrek birliktelik yaşamak istiyor. Burada bir cinsel istek sorunundan çok cinsel uyum sorunu olduğu düşünülebilir. Eşinizin istek ve beklentilerine uygun hareket etmeniz, romantizme daha fazla yer vermeniz cinsel isteği artırabilir. Çabalarınızın karşılıksız kalması durumunda bir uzmandan destek almanız uygun olur.

Stresli olmak cinsel hayatı nasıl etkiler?

SORU:

Bir şirkette üst düzey yöneticiyim, işim ol­dukça stresli, eve geldiğimde tüm enerjim bitmiş oluyor, eşimle neredeyse ayda bir seks yapıyoruz. Eşim bu durumdan oldukça şikayetçi, öneriniz nedir? A.C./ Adana

CEVAP:

Cinsellikte bütün diğer eylemlerimiz gibi belli bir enerji ve zamana ihtiyaç duyar. Stres cinsel yaşamı bozan en önemli nedenlerden biridir. Günümüz Dünya’sında iş, ekonomik ve ailevi sorunlar, sağlık sorunları ve gelecek kaygısı gibi birçok neden strese neden olmaktadır. Stres duygu durumunu, uykuyu, kiloyu ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bir durumdur. Yoğun stres altında kişinin enerjisi stres yaratan sorunları çözmeye harcanacağından cinsel istek (libido) düşer. Ayrıca stres hormonları seks hormonlarının salgılanmasını da azaltarak cinsel istek­sizliği neden olur. Böyle bir durumda cinsel isteğin oluşması için öncelikle stres yöneti­mini öğrenilmesi, diğer ihtiyaçlar için enerji depolanması gerekir. Sizin durumunuzda yaşam tarzınızı ve önceliklerinizi yeniden gözden geçirmeniz gerektiğinde bu konuda bir uzmandan destek almanız uygun olur.

Bu kıyaslamadan nasıl kurtulurum?

SORU:

Bir yıldır evli bir erkeğim. Hem benim hem de eşimin ikinci evliliği. Benim sorunum eşimin cinsel birliktelikten haz almadığını, önceki evliliğinde böyle bir sorunu olma­dığını söylüyor. Bu durum bende sıkıntı yaratıyor. Ne yapabilirim? R.S./İstanbul

CEVAP:

İkinci evliliklerin oluşumu ilk evliliklere na­zaran daha karmaşıktır. İlk evlilikteki hata­ların tekrar etmemesi, daha olgun bir yaşta evlenme ikinci evliliklerin avantajlı yanları­dır. Bu avantajların yanında bazı zorluklar da vardır. Bunların başında ilk evlilikten gelen çocukların tutumu, ilk eşin sınır ihlalleri, ekonomik zorluklar, yaşanan travmatik deneyimler ve zor boşanma süreçleri gelir. Evlenme süreçlerinde konuşulmayan evlen­dikten sonra gündeme gelen konulardan bi­ride cinselliktir. Özellikle erkekler ikinci evli­liklerinde eşlerinin önceki eşleriyle cinsellik konusunda gereksiz bir bilinçdışı rekabete girerek cinsel yeterliliklerini ve performans­larını kıyaslayabilir. Kadınların bu konuda çok da dikkat etmeden söyledikleri bazı sözler erkeklerin bu konuda hassasiyetlerini artırarak cinsel isteksizlik ve uzaklaşmaya neden olabilir. Sizin durumunuzda eşinizle konuşarak bu konudaki rahatsızlığınızı dile getirebilir, daha doyumlu bir cinsellik için profesyonel destek alabilirsiniz.