Bu sorular kadınları seksten soğutur!

Erkeğin ilişki sırasına geri bildirim almak istemesi zamanla kadını cinsellikten uzaklaştırabilir…

Eşimi bu huyundan nasıl vazgeçiririm?

SORU:

Yeni evli bir kadınım. Eşim ilişki sırasında sürekli nasıl olduğunu, tatmin olup olmadığımı soruyor. Durmadan kendini kanıtlamaya çalışıyor. Bu durumda sıkıldım. Nasıl davranmalıyım? D.S./ İstanbul

CEVAP:

Erkeğin yatakta partneriyle geçirdiği anlarda sadece kendisinin performans gösterdiğini düşünmesi ve sorması geri bildirim almanın ötesinde cinsel alanda bir özgüven sorunu yaşadığını ve onay aradığını gösteriyor. Bu durum sizi seksten soğutabilir. Böyle bir durumda size düşen eşinizin yeniden özgüvenini kazanmasında ona destek olmak, cinsel performansına değil varlığına ve sevgisine değer verdiğinizi göstermektir. Eşinizle uygun bir zamanda konuşarak bu tür soruların sizi rahatsız ettiğini onunla olmaktan mutlu olduğunuzu söyleyebilir, kaygısını azaltabilirsiniz. Kaygısının devam etmesi durumunda bir uzmandan destek alınması uygun olur.

Erotik video izlemek bağımlılık yapar mı?

SORU:

29 yaşındayım, bir yıldır evliyim. Eşimi erotik siteleri seyrederken yakaladım, çok üzüldüm. Acaba eşim bağımlı mı, ilerde sorun olur mu? E.Ç./ Ankara

CEVAP:

Erkeklerin büyük bir kısmı arada sırada fırsat buldukça erotik sitelere bakabilir, bu çok da sorun edilmeyecek normal bir durumdur. Çünkü erkek cinselliğinde görsellik önemli bir yer tutar ve bu siteler görsel ağırlıklı olduğu için erkeklerin ilgisini çeker. Bunun bir bağımlılık olduğunu söyleyebilmek için bazı bağımlılık kriterlerini karşılaması gerekir. Bu kriterler içinde en önemlileri erkeğin pornografik sitelere girmeden duramaması, tüm vaktini buna ayırması bu nedenle iş ve sosyal yaşamında güçlükler yaşaması, pornoya ulaşamadığında yoksunluk belirtileri göstermesi ve hepsinden önemli bu tür filmlerle geçirdiği zamanı ve doyumu normal ilişkiye tercih etmesidir. Sizin eğer düzenli ve işlevsel bir cinselliğiniz varsa endişeleriniz yersizdir, öyle değilse bir uzmandan destek almanız uygun olur.

Yaşadığımız sorunun bir çaresi var mı?

SORU:

Eşimle çocuğumuz olmuyor. Bunun için gittiğimiz doktor eşimde sperm çıkışı olmadığı için gebe kalamadığımı söyledi. Eşim boşalma hissini yaşadığını belirtiyor. Spermi çıkmıyorsa nasıl boşalıyor? Y.B./Balıkesir

CEVAP:

Azospermi meni örneğinde hiç sperm olmaması olarak tanımlanır. Yani boşalma gerçekleşir ama içinde sperm hücresi bulunmaz. Erkeklerde en önemli kısırlık nedenleri arasında gelir ama ilerleyen sağlık bilimi sayesinde bu gibi durumlarda bile zor da olsa çocuk sahibi olmak mümkündür. Azospermi cinsel yaşantıya engel değildir. Nedenleri arasında genetik ya da çocuklukta geçirilen hastalıklar, meni kanallarında tıkanma ya da daralma, yanlış ilaç kullanımı veya testislerin yapısını bozacak travmatik çarpmalar vardır. Azospermi sorunu olan erkeklerde genellikle yetersizlik ve özgüven kaybı görülebilir ve buna bağlı cinsel işlev bozukluğu gelişebilir. Genellikle ürolog, psikiyatrist ve cinsel terapistin ortak hareket etmesi gerekir.