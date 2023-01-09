Bu sonuç Jesus’a yazar

Okan Buruk, Fenerbahçe’nin ağır stoperlerini ve çizgi halindeki savunma hattını rahat aşmak için takımını santrforsuz, hücum hattında hızlı oyuncularla derbiye çıkardı. Barış, Kerem, Rashica ile çok da başarılı oldular Fenerbahçe kalesinde. Fenerbahçe’de Jorge Jesus gol için sahaya çıkmış gibiydi. Batshuayi ve King, çabuk oyuncu Rossi gibi forvetlerle etkili olmayı denediler.

Galatasaray’ın ilk yarıda yaptığı 9 atağın 6’sı savunma arkasına atılan toptan, 3’ü set oyunundan oluştu. Bu denemelerde Galatasaraylılar ofsayta da takıldı. Bu tür akınlardan birinde oluşan korner sonrası gelen topta savunmanın uyuması Ferdi’nin de pozisyon hatasında Oliveira düzgün vuruş ile golü yaptı. Galatasaray’da Okan Hoca takımına Fenerbahçe’yi öğretmiş ve dersine iyi çalışmış gözüktü. Fenerbahçe’ye göre daha çok sahaya hakimdi.

İkinci yarıda Fenerbahçe hücumda etkili olmaya çalıştı. Ferdi ve Osayi ileri çıkmakta zorlanınca atak gücü zayıf kaldı Fenerbahçe’nin. Maalesef yine çizgi halinde orta sahada yakalanan Fenerbahçe savunması arasına atılan topta Kerem ikinci golünü yaptı Galatasaray’ın.

Maçın zevkli hızlı oynanmasında hakem Halil Umut Meler’in rolü büyüktü. İrfan Can’a çıkardığı kırmızı kart da doğru olunca ‘Bir Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ancak böyle güzel yönetilirdi’ dedirtti Meler…