Bu sessizlik beni ürkütüyor…

Önceki hafta, memleketin dört bir yanında gerek valilik ve kaymakamlıklar gerek ise AKP’li belediyeler tarafından iptal edilen ve yasaklanan festivaller ve konserlerin listesini yayımladım. KORKUSUZ Gazetesi de bu yazıyı manşete çekerek Türkiye’nin gündemi haline getirdi. Böylece, ‘‘yasaklar’’ sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.

Ancak ne ilginçtir ki; Türkiye’nin konuştuğu ve tepki gösterdiği yasaklar, HDP ve TİP’in dışındaki partilerin genel başkanlarının gündemi haline gelemedi. Bu sorun sanki hiç yokmuş ve yaşanmıyormuş gibi davrandılar…

Diyebilirsiniz ki; Kemal Kılıçdaroğlu Aynur Doğan’a, Meral Akşener de Melek Mosso’ya yönelik yasaklara karşı twit atarak tepki gösterdiler…

Evet doğru; ancak bu yeterli değil…

Şu unutulmasın ki; o tepkiler sonrası bile onlarca etkinlik yasaklandı. Muhalefet ise ne yazık ki; susmayı tercih etti…

Doğrusu bu sessizlik ve bu suskunluk beni ürkütüyor…

BİR YASAK DAHA…

Bu yazıyı kaleme almak için bilgisayar başına oturduğumda cep telefonuma bir ‘‘yasak’’ haberi daha geldi. Gazete Duvar’ın aktardığı habere göre, Kocaeli Valiliği, kentte düzenlenecek olan FullFest’i iptal etti. Melek Mosso, Sagopa Kajmer, Uzi, Ozbi, Emir Can İğrek ve Can Ozan’ın yer alacağı festivalin iptal gerekçesi olarak ise ‘’orman yangını tehlikesi’’ gösterildi.

Bu gerekçenin hiçbir mantıklı yanının olmadığı ve festivalin tamamen keyfi olarak yasaklandığı ortada…

YASAKLARI TETİKLEYEN DERNEKLER

Bu ve benzeri yasakların başını, Isparta örneğinde olduğu üzere, Saadet Partisi çizgisindeki dernekler çekiyor. Yeniden Refah Partisi de çeşitli tarikat ve cemaatlerle birlikte hareket ederek festivalleri yasaklatıyor.

Konserler ve festivallerin yasaklatıldığı; Türkiye’nin ise adeta çöle çevrildiği bir iklimden geçiyoruz. Üstelik bu yasak rüzgarını memlekete demokrasi getireceğini iddia eden Saadet Partisi estiriyor. Millet İttifakı’nın diğer üyeleri ise Saadet’le ters düşmemek adına bu yasakları sineye çekiyor, görmezden geliyor!

CHP MEYDAN OKUMALIYDI!

Gönül isterdi ki; CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çıksın ve “Konseri yasaklanan tüm sanatçılar, CHP’li belediyelerin bulunduğu bölgelerde şarkılarını özgürce söyleyecektir. Ben de onların konserlerine gideceğim’’ diyebilsin…

Ancak belli ki; CHP yönetimi yüzde 0.3’lük oy oranı olan Saadet Partisi’ni kaybetmeme adına bu çağrıyı yapamıyor! ‘‘Muhafazakar’’lık adı altındaki gerici dayatmalara sessiz kalındıkça, bu tavırdan cesaret bulan yasakçı anlayış, artık YOGA yapan yurttaşları da hedefine koyuyor. Yobazlık, hayatın tüm renklerini bir bir yok ediyor.



Erkan Baş’tan ‘Yüzde 7’ mektubu

Perşembe günü bu köşede yer verdiğim “Erken seçimin kaderi, MHP’nin durumuna bağlı’’ başlıklı yazıda, eski ve yeni seçim kanununa ilişkin bazı değerlendirmelere yer verdim.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, partilerini de yakından ilgilendiren “eski ve yeni seçim kanunu’’na ilişkin olarak bazı değerlendirmelerde bulundu. Baş, görüşlerini bir mektupla iletti. Erkan Baş’ın mektubunu sizinle paylaşıyorum:

Sevgili Barış Yarkadaş,

Hepimizin malumu memlekette iktidarın neye ihtiyacı varsa ona göre kanun yapılıyor. İki seçime aynı kanunla gidemiyoruz. Kanun yapım süreçleri de şeffaf ve her yurttaşın anlayabileceği gibi yapılması gerekirken, satır aralarına yerleştirilen ayrıntılarla sürdürülüyor. Bu da doğal olarak yurttaşlarımızda kafa karışıklıklarına neden oluyor.

Bu nedenle önceki günlerde yayınlanan yazınızda yer verdiğiniz yeni seçim kanunu ile ilgili bir vurgunun önemli olduğunu düşündüğüm için bu notu paylaşmak istedim.

Şöyle yazmışsınız:

“Seçimler 2023 yılının haziran ayında yapılırsa, kanunun kabul edilmesinin üzerinden 1 yıl geçtiği için bu kez “yeni sistem” uygulanıyor. Kısacası; partilerin yüzde 7 barajını geçmesi şartı geçerli oluyor. “Artık oy” sistemi de kalktığı için, yüzde 7 barajını geçemeyen bir parti, parlamento dışında kalıyor.”

ESKİ SİSTEM–YENİ SİSTEM

Sizin de belirttiğiniz gibi, eğer seçimler 2023 Nisan’ından önce yapılırsa, eski kanun hükümleri geçerli olacak, kişisel olarak bunun daha büyük bir olasılık olduğunu düşünüyorum. Ancak yeni kanunla yapılsa bile ittifak içinde yer alan partilerin, eğer ittifak toplam oyu barajı geçerse baraj sorunu yoktur.

Doğrudan 2839 sayılı Milletvekili Seçim Kanunu’nun ilgili iki maddesini kısaltarak paylaşayım.

“Madde 33

Genel seçimlerde ülke genelinde, ara seçimlerde seçim yapılan çevrelerin tümünde, geçerli oyların yüzde yedisini geçmeyen partiler milletvekili çıkaramazlar. Seçim ittifakı yapılması halinde, yüzde yedilik barajın hesaplanmasında ittifak yapan siyasi partilerin aldıkları geçerli oyların toplamı esas alınır ve bu siyasi partiler için ayrıca baraj hesaplaması yapılmaz.

(…)

MADDE 34

(…)

İttifakın aldığı oy toplamı genel barajı geçtiği takdirde, seçim çevrelerinde milletvekili hesabı ve dağılımı, ittifak içerisinde yer alan her bir partinin o seçim çevresinde almış olduğu oy sayısı dikkate alınarak üçüncü fıkra hükümlerine göre yapılır.”

Özetle, esas önemli olan ittifak yapan partilerin toplam oylarının yüzde 7’yi geçmiş olmasıdır. İttifak toplam oyu yüzde 7’yi geçtiğinde ittifak içindeki herhangi parti o ilde milletvekili seçilmek için gereken oyu alırsa toplam oyu ne olursa olsun milletvekili çıkarabilir, baraj engelini aşar.

VEKİLLER NASIL SEÇİLECEK?

Son bir not olarak şunu da ekleyeyim: Milletvekili seçilmek için gereken oy sayısı illere göre değişiklik göstermekle birlikte geçen seçimleri incelediğimizde kimi illerimizde 20 bin oy ile milletvekili seçilmenin mümkün olduğunu görüyoruz. Büyükşehirlerde ise bir milletvekilinin seçilebilmesi için ortalama 80 bin ila 100 bin arası oy almak gerekmektedir.